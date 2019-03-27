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Болгария начинает разведку газа в Черном море для сокращения зависимости от РФ
19:04 27.03.2019 |
Компания Royal Dutch Shell заявила, что в следующем месяце начнет разведочное бурение нефти и газа у черноморского побережья Болгарии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Компания Shell объединилась с испанской Repsol и австралийской компанией Woodside Energy после того, как заключила контракт с Болгарией в 2016 году на глубоководные разведочные работы в рамках усилий Софии сократить свою зависимость от поставок природного газа из России.
Российская сторона проинформировала Софию о том, что может прекратить транзит газа через Болгарию в следующем году.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.
Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему.
После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.
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