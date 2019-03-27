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Правительство Британии отклонило петицию отменить Brexit, которую подписали 5,8 млн человек
18:59 27.03.2019 |
Об этом говорится в ответе правительства, опубликованном под текстом петиции.
"Это правительство не будет отменять статью 50. Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и работать с парламентом для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из Европейского Союза", - говорится в сообщении.
В правительстве также отметили, что отказ от Brexit может "подозорвать демократию и доверие, которое миллионы избирателей оказали правительству".
Сообщается, что 1 апреля британский парламент должен обсудить соответствующую петицию. Следует отметить, что 29 марта Великобритания должна выйти из ЕС.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не согласна с идеей отозвать статью 50.
Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.
Если же Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.
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