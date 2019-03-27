Правительство Британии отклонило петицию отменить Brexit, которую подписали 5,8 млн человек

Британское правительство отклонило петицию об отзыве статьи 50 Лиссабонского договора, что будет означать отмену Brexit, которую подписали 5,8 млн человек.

Об этом говорится в ответе правительства, опубликованном под текстом петиции.

"Это правительство не будет отменять статью 50. Мы будем придерживаться результатов референдума 2016 года и работать с парламентом для достижения соглашения, которое обеспечит нам выход из Европейского Союза", - говорится в сообщении.

В правительстве также отметили, что отказ от Brexit может "подозорвать демократию и доверие, которое миллионы избирателей оказали правительству".

Сообщается, что 1 апреля британский парламент должен обсудить соответствующую петицию. Следует отметить, что 29 марта Великобритания должна выйти из ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что не согласна с идеей отозвать статью 50.

Напомним, ЕС согласился перенести выход Британии на 22 мая, если британский парламент на следующей неделе проголосует за соглашение о Brexit.

Если же Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Великобритания получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как она будет действовать дальше.