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Германия разместила 10-летние облигации с отрицательной доходностью
16:51 27.03.2019 |
Германия разместила 10-летние гособлигации на сумму 2,433 млрд евро с доходностью ниже нуля впервые с 2016 г., сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, средняя доходность бумаг составила минус 0,05% годовых.
Отмечается, что спрос превысил предложение в 2,59 раза против 2,48 раза во время предыдущего размещения бондов Германии.
Доходность европейских государственных облигаций снижается в среду после заявлений председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что центробанк готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне.
Как известно, ЕЦБ удерживает ставку по депозитам ниже нуля с июня 2014 г.
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