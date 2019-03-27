Не дать британцам времени на отзыв Brexit было бы предательством - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что за британцами надо сохранить право на возможность пересмотра планов Brexit и дать им на это время.

"Перед Европейским советом я сказал, что мы должны быть готовыми согласиться на продолжительный перенос (Brexit - ИФ), если Соединенное Королевство этого пожелает, если оно захочет пересмотреть свою стратегию относительно Brexit. Это означало бы, что Великобритания примет участие в европейских выборах", - заявил Д.Туск, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с докладом об итогах саммита ЕС 21-22 марта.

"А затем мы услышали голоса, говорившие, что это нанесет вред или будет неудобным для некоторых из вас. Скажем ясно: мы не можем согласиться с такого рода рассуждениями. Мы не можем предать здесь волю тех людей, которые хотели бы отозвать статью 50 (Договора о Евросоюзе по выходу из ЕС - ИФ)", - считает глава Евросовета.

По его мнению, это будет предательством миллиона человек, вышедших на манифестацию протеста против Brexit в Великобритании, и растущего числа тех, кто хочет остаться в Европейском союзе.

"Возможно, - отметил Д.Туск, - они недостаточно представлены в британском парламенте, но они должны, по крайней мере чувствовать, что они представлены Европейским союзом на этой ассамблее, потому что они европейцы".

В своем выступлении он в общих чертах повторил, о чем договорились европейские лидеры на саммите 21-22 марта по дальнейшему процессу Brexit.

Д.Туск напомнил два согласованные сценария дальнейшей процедуры. Если на этой неделе британская Палата общин одобрит соглашение по Brexit, Европейский совет согласен на техническую отсрочку до 22 мая.

Если соглашение не будет одобрено парламентом Британии на этой неделе, тогда Европейский совет согласится с отсрочкой до 12 апреля, рассчитывая, что Соединенное королевство объяснит, как оно намерено действовать дальше.

"Как я уже говорил, 12 апреля будет ключевой датой. Великобритания решит, будет оно или нет организовывать европейские выборы. 12 апреля станет контрольной датой перед прыжком со скалы. После этого у Лондона будет выбор: соглашение, отсутствие соглашения, долгосрочный перенос или отзыв статьи 50", - объяснил председатель Европейского совета.

Принимавший участие в этих дебатах председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: "Я ничего не скажу о Brexit, потому что все уже сказано".