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Европарламент призвал страны ЕС покончить со схемой «золотых виз»
09:42 27.03.2019 |
Европарламент призвал государства-члены ЕС покончить с отмыванием денег в блоке путем прекращения программ продажи виз и паспортов.
Об этом сообщает Reuters.
Рекомендация является частью доклада, которая также обвиняет семь стран ЕС в том, что они действуют как налоговые гавани: Люксембург, Кипр, Ирландия, Мальта, Венгрия, Бельгия и Нидерланды.
Документ является результатом годовой работы парламентского комитета по вопросам финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов. Теперь этот отчет одобрен Европарламентом, что увеличивает его политический вес, несмотря на необязательный характер.
Законодатели отметили, что страны ЕС должны как можно быстрее прекратить все существующие схемы получения гражданства и разрешений на проживание богатыми иностранцами. Ныне в 20 из 28 стран ЕС действуют такие программы.
Экономические преимущества этих схем "не компенсируют серьезных рисков безопасности, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов, которые они представляют", заявили в Европарламенте.
Законодатели поддержали предостережения Еврокомиссии относительно рисков, вызванных главным образом программами Мальты и Кипра.
"Хорошим первым шагом в борьбе с отмыванием денег в рамках ЕС будет отмена схемы так называемых "золотых виз", которая является воротами для отмывания денег и организованной преступности", - сказал Маркус Фербер, председатель консервативной группы в экономическом комитете ЕП.
В докладе законодатели также призвали к созданию финансовой полиции на уровне ЕС для противодействия отмыванию доходов, полученных преступной деятельностью, которые, по их оценкам, составляют 110 миллиардов евро ежегодно.
В более широком смысле, депутаты призвали к более жестким правилам ЕС относительно уклонения от уплаты налогов, заявив, что блок должен противодействовать этой практике в иностранных налоговых оазисах, а также в семи странах ЕС, которые "способствуют агрессивному налоговому планированию".
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