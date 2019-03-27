Эксперты ООН обвинили Blackstone в нарушении прав человека на доступное жилье

По оценкам Организации Объединенных Наций, деятельность крупных инвестиционных компаний и фондов прямых инвестиций, скупающих объекты жилой недвижимости, привела к заметному ухудшению ситуации с доступным жильем для малоимущих граждан в ряде стран мира.

Как отмечается в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Лейлани Фара, специальный докладчик ООН по правам человека на доступное жилье, и Сурья Дева, председатель Рабочей группы ООН по вопросам предпринимательской деятельности и правам человека, направили письменные обращения правительствам Дании, Ирландии, Испании, США, Чехии и Швеции по поводу деятельности ряда крупных частных компаний и фондов, которая приводит к обострению социальной напряженности из-за ухудшения ситуации с доступным жильем.

Эксперты ООН обратили внимание властей на "вопиющие" практики в сфере жилой недвижимости со стороны ряда компаний, в частности Blackstone Group LLP.

Фирмы скупают "доступные" объекты жилой недвижимости, которые снимают малоимущие граждане, повышая затем арендную плату и выселяя жильцов. В число подобных инвесторов также входят миллиардеры Джордж Сорос и Джон Полсон, которые вкладывали средства в компании, занимающиеся арендой жилой недвижимости в Испании.

В Организации Объединенных Наций отметили, что "безликие корпорации стали домовладельцами, которые уничтожают права жильцов на доступное жилье и способствуют глобальному жилищному кризису":

"Транснациональные фонды и управляющие компании, такие как Blackstone, стали крупнейшими арендаторами в мире, скупая тысячи и тысячи объектов в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке. Они изменили глобальный ландшафт жилищного сектора. Вкладывая беспрецедентные средства в жилье, они превратили дома в финансовые инструменты. Их модель ведения бизнеса, лидером в которой является Blackstone, стала стандартом для отрасли. Проводится массовая скупка жилья, которое считается "недооцененным". После этого проводится реновация и сдача в аренду по более высокой плате, которая не по карману прежним жильцам. Безликие корпорации стали домовладельцами, которые уничтожают права жильцов на доступное жилье и способствуют глобальному жилищному кризису".

Лейлани Фара 26 марта выступила с докладом на данную тему в парламенте Дании.

Издание Guardian, а также агентство Reuters сообщили о том, что в Blackstone опровергли причастность компании к кризисным явлениям в сегменте доступного жилья. В американской инвестиционной компании заявили о том, что "вливания частного капитала являются частью решения хронической нехватки доступного жилья".

Критика в отношении Blackstone уже звучала в 2018 г. в связи с покупкой 90%-й доли в британской компании Sage Housing, которая также занимается сдачей в аренду жилья. В феврале 2019 г. Blackstone сообщила о поглощении компании Aadhar - самой крупной компании в Индии по кредитованию в сегменте доступного жилья.

По оценкам экспертов ООН, деятельность частных инвесторов по скупке объектов доступного жилья с последующим повышением цен на него привела к резкой нехватке доступной недвижимости в ряде стран, в частности в Ирландии число семей, которые ожидают в очереди появления доступного жилья в период с 2005 по 2017 гг., увеличилось в 2 раза.