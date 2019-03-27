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ЕС прекращает военно-морскую миссию в Средиземном море
07:47 27.03.2019 |
Евросоюз намерен завершить военно-морскую операцию у берегов Ливии, созданную для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев. Поскольку страны - члены ЕС не смогли договориться о новой системе распределения спасенных в Средиземном море мигрантов, впредь наблюдение за деятельностью сетей проводников нелегальных мигрантов в рамках миссии "София" будет производиться лишь с воздуха, передает во вторник, 26 марта, агентство dpa. При этом обучение сотрудников ливийской береговой охраны будет продолжено.
Соответствующая договоренность, которая была достигнута после многочасовых переговоров в Комитете по политике и безопасности, будет действительна в течение шести месяцев. Она может быть еще отменена до середины дня 27 марта властями стран ЕС.
Италия наложила вето
Дальнейшее продление участия в операции военных кораблей сорвалось из-за вето, наложенного Италией.
В рамках миссии "София"корабли военно-морских сил стран Евросоюза проводили гуманитарные операции в международных водах у побережья Ливии. Моряки боролись с контрабандой людей и вооружений, спасали беженцев на море и обучали сотрудников береговой охраны Ливии. За три года было спасено около 50 тысяч человек.
До 2018 года всех беженцев, снятых с лодок в рамках миссии, доставляли в итальянские порты. Однако новое популистское правительство в Риме заявило, что Италия впредь не намерена быть единственной страной, принимающей беженцев, спасенных на море в рамках "Софии". Рим считает неприемлемым закрепленное в мандате этой миссии положение о том, что принимать спасенных на море обязана исключительно Италия.
Мандат миссии, созданной Брюсселем на фоне миграционного кризиса в 2015 году, истекал в конце 2018 года. В декабре его продлили еще на три месяца. В январе 2019 года Германия приостановила участие в миссии.
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