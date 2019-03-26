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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС

 Протесты в Штутгарте против поправок в законодательство ЕС об авторском праве, 23 марта

В среду, 26 марта, Европарламент принял поправки в законодательство ЕС об авторских правах. Согласно им, Google и другие крупные интернет-компании будут обязаны удалять контент, распространение которого нарушает авторские права. Новые правила не касаются компаний, основанных меньше трех лет назад, имеющих менее 10 млн евро годовой прибыли и менее 5 млн пользователей ежемесячно. Изменения вступят в силу только после того, как их одобрят все страны-члены Евросоюза.

Почему нужны поправки в закон ЕС об авторском праве

Соблюдение авторских прав в ЕС сейчас регулируется правилами, принятыми еще в 2001 году - когда интернет только зарождался. Тогда в Сети не было таких видео-платформ, как Youtube, на которые можно было в нарушение авторского права загрузить, например, новейший видеоклип любимой музыкальной группы. И тогда не было таких крупных поисковиков как Google, которые представляли в результатах поиска отдельные фрагменты (сниппеты) из газетных статей.

Все ли согласны с реформой авторского права?

С реформой европейского авторского права согласны далеко не все. Немецкий христианский демократ, депутат Европарламента Аксель Фосс (Axel Voss) - один из разработчиков нового законодательства. Фосс считает, что оно положит конец нарушениям авторского права в интернете.

Депутат Европарламента от немецкой "Пиратской партии" Юлия Реда (Julia Reda), напротив, полагает, что реформа европейского авторского права приведет к тому, что интернет полностью перейдет в руки технологических и интернет-гигантов.

5 млн пользователей Сети уже подписали петицию против одобренных поправок. С ними солидарны Google, Wikipedia и другие крупные интернет-порталы, выступающие категорически против реформы. При этом многие издательские дома решительно поддерживают ее.

О чем спор?

Спор, прежде всего, вызывают две формулировки. Первая - в 11-й статье, согласно которой, интернет-платформы должны платить изданию, даже если обнародуют часть его публикации в виде сниппетов.

Вторая - из 17-й статьи. Она предусматривает в случае нарушения авторского права ответственность владельца интернет-платформы за размещенный контент с момента его загрузки. А чтобы препятствовать загрузке нелицензированного контента, будут устанавливаться специальные фильтры (Upload Filter).

Кто получит выгоду от внесения поправок?

Выиграют от внесения поправок в законодательство об авторском праве крупные издательские дома. Прежде всего именно они настаивают на защите авторских прав, аргументируя это тем, что такие платформы, как Google News, зарабатывают деньги на интеллектуальном труде сотрудников издательств, при этом никак его не оплачивая. Издательские дома намерены заставить онлайн-агрегаторы или социальные сети, например Facebook, платить СМИ за повторное использование их материалов.

Но небольшие издательства и новостные агентства видят ситуацию иначе. Они приводят в качестве аргумента тот факт, что без поисковых машин в интернете они смогли бы охватить гораздо меньшую аудиторию.

Критики реформы авторского права ссылаются на существующие в Германии правила: здесь с 2013 года авторское право защищено, но до сих пор ни одно издательство не получило денег за то, что его продукция распространяется в интернете.

В чем проблема с Upload Filter?

Upload Filter - это специальные компьютерные программы, которые во время загрузки контента - фотографий, видео, музыки - проверяют не нарушены ли авторские права. Скачивание нелицензированного контента и его появление на таких платформах, как Youtube эти фильтры должны предотвращать.

Но критики этого нововведения указывают на множество спорных моментов. Во-первых, вышеуказанные фильтры не способны распознавать цитаты, мемы и пародии. Во-вторых, возможность установить такие фильтры есть только у крупных концернов, для мелких предприятий доступ в Сеть фактически же будет ограничен.

И в-третьих, многие считают такие фильтры первым шагом к введению цензуры. Европейская судебная палата в одном из своих решений предупреждала об этом еще в 2012 году. В коалиционном договоре немецкого федерального правительства его участники высказались однозначно против таких фильтров.

Что будет дальше?

Окончательно решение о реформе авторского права в Евросоюзе еще не принято. Кроме Европарламента одобрить поправки в законодательство должны страны-члены ЕС. Если все они согласятся с изменениями в области защиты авторского права, то у государств Евросоюза будет два года на то, чтобы интегрировать новые правила в национальное законодательство.
По материалам: Deutsche Welle
 

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