Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права

Европейский парламент поддержал поправки в закон об авторском праве, которые, по мнению критиков этой реформы, могут серьезно ограничить свободный интернет.

Директиву об авторском праве на едином цифровом рынке ЕС поддержали 348 депутатов, против проголосовали 278.

Основные положения реформы прописаны в статьях 11 и 13: онлайн-агрегаторы должны будут платить владельцам авторских прав гонорар за публикацию их контента, кроме того, они же будут нести полную ответственность за нарушение авторских прав.

Последний раз поправки в закон об авторском праве вносились в 2001 году.

Сейчас слово за странами-членами Евросоюза. Если директива будет поддержана, в течение двух лет с момента публикации поправок они должны вступить в силу.

Закон затрагивает и других владельцев прав, например, музыкантов или прочих создателей контента, если их ролики, клипы и песни распространяются на таких ресурсах, как YouTube.

Компании также должны будут устанавливать фильтры, не позволяющие пользователям загружать контент, защищенный авторским правом.

Поправки не касаются облачных хранилищ информации. Также есть исключения, которых поправки не касаются. Например, это жанр пародии.

Реформа не затронет "Википедию", поскольку это некоммерческий ресурс.

Шаг вперед или два шага назад?

Ричард Эшкрофт, глава британского авторского общества PRS for Music, занимающегося коллективным управлением правами на музыкальные произведения, называет новые поправки огромным шагом вперед, как для потребителей, так и для создателей контента.

Однако организация Open Knowledge International считает законодательную инициативу серьезным ударом по свободе интернета.

"Есть риск того, что мы создадим более закрытое общество в то время, когда цифровые технологии должны помогать нам делать мир более открытым, где знания доступны многим, а не некоторым", - говорит глава организации Кэтрин Стилер.

Компания Google заявила, что последняя версия законопроекта хотя и выглядит лучше, чем предыдущие варианты, но и в ней упущены многие важные детали.

На прошлой неделе авторы "Википедии" в Германии на сутки закрыли онлайн-энциклопедию в знак протеста против реформы авторского права.

"Предложенная реформа может серьезно ограничить свободный интернет. Даже самые маленькие интернет-платформы должны будут предотвращать нарушение авторских прав своих пользователей, что на практике возможно только в случае использования фильтров, которые ошибаются", - говорилось в заявлении авторов онлайн-энциклопедии.

Не все страны положительно оценили реформу.

Финляндия, Италия, Нидерланды, Люксембург и Польша выпустили совместное заявление, в котором говорится, что в реформе отсутствует баланс между защитой правообладателей и интересами граждан и компаний.

"Поэтому есть риск, что реформа скорее будет препятствовать инновациям, нежели способствовать им. Кроме того, она негативно отразится на конкурентоспособности европейского цифрового рынка", - говорится в заявлении.

В защиту реформы активно выступает канцлер Германии Ангела Меркель.

"YouTube, например, зарабатывает большие деньги на людях, использующих эту платформу. В то же время те, кто генерирует контент, могут вообще ничего не получать, - заявила Меркель. - В целом это сложный процесс, но неправильно говорить, что реформа противоречит сути интернета и придумана старичками, которые не имеют представления о том, что вообще творится в интернете".

В начале марта несколько тысяч человек (по оценке немецких СМИ) вышли на улицы Берлина с требованием исключить из законодательства 13-ю статью, чтобы на YouTube, Facebook, Google и другие площадки не возлагалось обязательство следить за соблюдением пользователями авторских прав при загрузке контента.