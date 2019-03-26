ЕС вводит обязательную установку «черных ящиков» в новые автомобили

Автопроизводители в соответствии с новыми правилами с 2022 г. должны будут оборудовать новые автомобили в ЕС обязательными "черными ящиками" и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Это решение приняли Европарламент, Евросовет и Еврокомиссия.

"Учреждения ЕС достигли предварительного соглашения по пересмотру общих правил безопасности. С 2022 г. новые технологии безопасности станут обязательными для европейских транспортных средств, чтобы защитить жизни пассажиров, пешеходов и велосипедистов", - отмечается в сообщении ЕК.

Новые технологии в ЕС могут помочь сократить число погибших и травмированных на европейских дорогах, 90% которых связаны с человеческими ошибками. Каждый год в ЕС гибнут 25 тыс. человек гибнут на европейских дорогах. Подавляющее большинство этих несчастных случаев вызвано человеческой ошибкой.

Новые обязательные функции безопасности включают:

- для легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов: система предупреждение о засыпании и отвлечении водителя (например, использование смартфона во время вождения), интеллектуальная помощь при поддержании скорости, обеспечение безопасности с помощью камеры или датчиков и регистратор данных в случае аварии ("черный ящик");

- для автомобилей и микроавтобусов: система для удержания полосы движения, расширенное экстренное торможение и новые ремни безопасности;

- для грузовых автомобилей и автобусов: особые требования для улучшения прямого обзора водителей автобусов и грузовых автомобилей и устранения слепых зон, а также систем в передней и боковой частях автомобиля для обнаружения и предупреждения уязвимых участников дорожного движения, особенно при поворотах.

Еврокомиссия ожидает, что предложенные меры помогут спасти более 25 тыс. жизней и избежать по крайней мере 140 тыс. серьезных травм к 2038 г. Это поможет достичь долгосрочной цели ЕС - нулевого уровня смертности и серьезных травм к 2050 г.

Новые функции безопасности станут обязательными с 2022 г., за исключением систем прямого обзора для грузовых автомобилей и автобусов, и увеличенной безопасной зоны при возможном ударе головой в легковых автомобилях и микроавтобусах, которые будут введены позже из-за необходимых изменений конструкции.