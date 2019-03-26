Объем обратного выкупа акций американскими компаниями превысил рекорд 2007 года

Объем обратного выкупа акций на фондовом рынке США в 2018 г. достиг $806,4 млрд на фоне снижения налогов, принятых администрацией Трампа.

По данным компании S&P Dow Jones Indices, в IV квартале 2018 г. обратный выкуп акций вырос на 62,8% в годовом исчислении, составив $223 млрд (pdf).

В течение прошлого года показатель каждый квартал увеличивался до рекордных значений (в квартальном выражении) - это наиболее длительный период подобного рекордного роста за последние 20 лет.

По итогам 2018 г. объем обратного выкупа акций составил рекордные $806,4 млрд, что на 36,9% выше показателя 2017 г. Как отмечается, больше всех средств на обратный выкуп акций потратила корпорация Apple, выкупив собственные акции на сумму $74,2 млрд.

Старший аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт отметил, что компании предпочитают выкупать свои акции, нежели тратить их на дивиденды:

"Обратный выкуп акций превысил выплаты по дивидендам как в плане темпов роста, так и по общей сумме потраченных компаниями средств. Компании продолжили тратить сэкономленные от налогов средств на выкуп своих акций".

Стоит отметить, что данный показатель не является признаком стабильности американской экономики или улучшения конкурентоспособности компаний США.

Предыдущий рекорд по обратному выкупу акций в США был показан в 2007 г. - как раз перед началом финансового кризиса и рецессии в США.

В целом, вместо увеличения инвестиций и капитальных затрат на фоне сокращения налогов администрацией Трампа, компании решили потратить довольно существенную часть своих наличных средств в стремлении повысить рыночную капитализацию своих активов.

Стоит также отметить, что в IV квартале 2018 г., в рамках которого был достигнут рекордный объем обратный выкупа акций американскими компаниями, фондовые индексы США продемонстрировали свою худшую динамику за многие годы: S&P 500 обвалился на 14%, Dow Jones упал на 11,8% - данная динамика стала худшей для S&P и DJIA с IV квартала 2011 г. Падение на 17,5% по Nasdaq в последнем квартале 2018 г. стало самым крупным обвалом для индекса с 2008 г.

При этом в конце 2018 - начале 2019 гг. начался заметный пересмотр прогнозов как по темпам роста американской экономики в ближайшие несколько лет, так и в плане корпоративных прибылей в США.

Налоговые послабления Трампа, материализовавшиеся в обратном выкупе акций, возможно, так и не найдут реального отражения в сколько-нибудь значимом увеличении инвестиций компаний в собственный бизнес. Об этом, в частности, заявили ряд экспертов в комментариях телеканалу NBC в связи с увольнениями сотрудников, предпринятыми корпорацией General Motors.

По словам старшего экономиста Moody's Analytics Марка Занди, "нет доказательств того, что сокращение налогов привело к устойчивому увеличение капитальных затрат". Главный экономист консалтинговой компании Pantheon Macroeconomics Иэн Шепердсон также отметил минимальный эффект от снижения налогов Трампа для реального сектора:

"Замедление темпов роста американской экономики станет напоминанием о том, что крупные снижения налогов могут помочь росту экономики в краткосрочной перспективе, но этот стимулирующий эффект будет длиться недолго".