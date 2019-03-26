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Саудовская Аравия делает ставку на промышленную недвижимость
09:38 26.03.2019 |
Расходы королевства на развитие логистического, горнодобывающего и энергетического секторов составляют 100 млрд риалов. В итоге предполагается, что в Саудовской Аравии вырастет спрос на промышленную недвижимость в королевстве. Об этом сообщается в отчете CBRE.
В стране реализуется несколько проектов, которые привлекут инвесторов и пользователей. К ним относятся Tharwat Logistics City к северу от Эр-Рияда, Asfan Smart Industrial City 2 площадью 5 млн кв. м в Джидде. В отчете также говорится о Riyadh Integrated Logistics Bonded Zone неподалеку от международного аэропорта имени короля Халида, а также об энергетическом парке King Salman, который должен помочь королевству стать глобальным энергетическим центром.
"У Саудовской Аравии есть все, чтобы стать логистическим центром мирового значения, - сказал Саймон Таунсенд, генеральный менеджер KSA и глава стратегического консалтинга CBRE.
Королевству помогает выгодное географическое расположение среди стран Персидского залива. Кроме того, оно находится на торговом пути Азия - Европа, что создает отличные возможности для иностранных инвесторов, которые хотят выйти на саудовский рынок".
В январе Саудовская Аравия обнародовала свою Национальную программу промышленного развития и логистики (NIDLP). Это масштабная стратегия направлена на то, чтобы в 2019 и 2020 гг. израсходовать 100 млрд риалов и помочь стране снизить зависимость от нефтяных доходов.
Программа предполагает реализацию 42 инициатив, направленных на стимулирование развития в сфере добычи полезных ископаемых, логистики и энергетики. В рамках этих действий планируется создание 1,6 млн рабочих мест и привлечение инвестиций объемом до 1,6 трлн риалов к 2030 г. Все это - часть программы диверсификации экономики "Видение-2030". В отчете CBRE говорится, что многочисленные правительственные инициативы в рамках NIDLP, включая создание логистических зон с инвестиционными возможностями на сумму 7 млрд риалов, "поддержат спрос на промышленную и логистическую недвижимость в королевстве".
При этом на фоне роста региональной электронной коммерции вырастет и потребность в альтернативных промышленных продуктах. А новые технологии, такие как автомобили с автоматическим управлением, робототехника, автоматизация и искусственный интеллект, сформируют новые потребности среди населения.
Согласно отчету CBRE площадь ключевых промышленных зон в Эр-Рияде составляет 70 млн кв. Сюда входят Riyadh Industrial City 2, As Sulay Industrial Area и Al Mishal Industrial Area. Площадь Джидды и Даммана составляет 65 млн кв. м и 28 млн кв. м соответственно.
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