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Турция обвинила JP Morgan в обвале лиры
09:31 26.03.2019 |
Турция начала расследование в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase. Регулятор упрекнул его в том, что он спровоцировал крупнейшее падение лиры после прошлогоднего краха.
В субботу Агентство по банковскому регулированию и надзору (BDDK) сообщило, что накануне два аналитика JPMorgan порекомендовали инвесторам вкладываться в доллары США, а не в лиру. Это привело к волатильности на рынках и подорвало репутацию турецких банков. В итоге турецкий Совет по рынкам и капиталам начал проводить собственное расследование, говорится в сообщении на его сайте.
Сокращение резервов
Эта ситуация будет держать инвесторов в напряжении накануне муниципальных выборов, которые пройдут в следующее воскресенье. Все произошло, после того как на прошлой неделе упали валюты на развивающихся рынках на фоне ситуации с турецкой валютой.
И если Реджеп Тайип Эрдоган ранее обвинял другие страны в ведении "экономической войны" против Турции, то нападки на JPMorgan могут вылиться в сильнейшую конфронтацию с глобальным банком. Нельзя забывать о том, что с начала этого года были выдвинуты обвинения против главного исполнительного директора местного подразделения HSBC Holdings Plc за оскорбление президента, что считается преступлением в Турции. Пресс-секретарь JPMorgan комментировать ситуацию отказался.
Эрдоган также выступил со строгим предупреждением банкам, которых считает ответственными за повышение спроса на твердую валюту и вводящими в заблуждение прогнозами по обменным курсам.
"Я обращаюсь ко всем участникам этих мероприятий в преддверии выборов. Мы всех вас знаем по именам. Мы знаем, что вы делаете", - заявил Эрдоган в воскресенье в телевизионном выступлении.
В своей заметке JPMorgan отметил, что есть риск падения турецкой валюты после выборов 31 марта. Он также сослался на недавнее снижение чистых иностранных резервов Турции, рекомендовав продавать лиру.
Информация о двух расследованиях против JPMorgan появилась почти одновременно, что говорит о координации действий между властями. Банковский регулятор начал еще одну проверку против банков, манипулировавшими своими клиентами при покупке иностранных валют. Однако он не назвал финансовые учреждения, о которых идет речь.
Расследования начались на следующий день после того, как центробанк Турции попытался остановить спад лиры, объявив о неожиданном ужесточении монетарной политики. В пятницу она торговалась на 6,5% слабее по отношению к доллару. В конце дня лира упала на 5%, в итоге потери за год превысили 8% ̶ худший показатель после аргентинского песо.
Падение лиры в пятницу ускорилось на фоне слухов о том, что центробанк может использовать свои резервы, чтобы поддержать валюту перед выборами. Политики не проводят валютные интервенции с января 2014 г. Банк объявляет о подобных операциях в тот день, когда они проводятся, и публикует результаты через 15 рабочих дней после даты интервенции, сообщается на его сайте.
За две недели до 15 марта активы центробанка сократились на $6,3 млрд, что стало самым большим снижением с января 2014 г. Тем не менее в пятницу чиновник центробанка заявил, что в этом нет ничего необычного. Это просто выплаты по внешнему долгу и продажа твердой валюты государственным компаниям, покупающим энергоносители.
Эта борьба протекает, в то время когда Эрдоган готовится к первым выборам после значительного расширения полномочий в прошлом году. И если раньше он повторял об отвращении к высокой стоимости заимствований, то в последнее время молчал, заставив центробанк сосредоточиться на восстановлении доверия.
Но в последнее время турецкий лидер все менее осторожен, когда дело доходит до противодействия иностранным державам. В пятницу он предупредил, что признание Трампом Голанских высот территорией Израиля поставило регион на грань кризиса.
Турецко-американские отношения остаются напряженными на фоне ряда других споров, а это беспокоит инвесторов после введения прошлогодних санкций США из-за ареста американского пастора по обвинению в шпионаже. Эрдоган может снова усилить напряженность с Трампом, пообещав продолжить покупку российской системы противоракетной обороны С-400, поставка которой ожидается в июле.
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