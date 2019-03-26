ЕС переводит с британских территорий объекты навигационной системы Galileo

В связи с выходом Великобритании из Евросоюза резервные станции спутниковой навигационной системы Galileo, расположенные на территориях Соединенного Королевства, переводятся на территорию ЕС, сообщила в понедельник Еврокомиссия на своем сайте.

Еврокомиссия напомнила, что в соответствии с ее решением в январе 2018 года резервный узел Центра мониторинга безопасности Galileo (GSMC) переведен в Испанию.

Теперь демонтируются две сенсорные станции Galileo, расположенные на Фолклендских островах и острове Вознесения. Эти сенсорные станции используют криптографические материалы и секретную информацию ЕС, которые, в соответствии с правилами безопасности ЕС, не могут находиться в третьих странах без соответствующих соглашений.

"Удаление этих двух станций не влияет на общую производительность услуг Galileo, которая остается превосходной, поскольку система имеет достаточный ресурс", - отмечается в сообщении.

Galileo, глобальная спутниковая навигационная система ЕС, с декабря 2016 года предоставляет услуги геолокации примерно 600 млн пользователей.

