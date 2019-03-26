Британский парламент берет в свои руки контроль над «Брекзитом»

Наперекор желанию британского правительства парламент в Лондоне проведет серию голосований по альтернативным путям выхода Великобритании из Евросоюза. Таким образом, ему будет предоставлена возможность играть большую роль в процессе обсуждения соглашения о выходе из Евросоюза. За это решение поздно вечером в понедельник, 25 марта, проголосовали 329 депутатов Палаты общин, против выступили 302 парламентария.

В качестве вариантов выхода из кризиса в связи с "Брекзитом" рассматриваются, в частности, более тесная связь с Евросоюзом или проведение повторного референдума. Не исключен также вариант прямого отказа от "Брекзита" путем отзыва соответствующего заявления.

В ходе голосования, которое пройдет в среду, 27 марта, и не будет обязывающим для правительства, выяснится, за какое путь выступает парламентское большинство.

Правительство критикует активность парламента

Британский кабинет подверг критике решение парламента провести голосование по различным вариантам "Брекзита". Министерство по выходу из ЕС назвало этот шаг "опасным прецедентом", нарушающим баланс "между нашими демократическими институтами".

Премьер-министр Тереза Мэй ранее неоднократно высказывалась против того, чтобы нижняя палата парламента обладала полномочиями определять ход "Брекзита".

Еще три члена правительства Мэй ушли в отставку

После голосования в Палате общин три члена британского правительства подали в отставку. Парламентский заместитель министра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон объявил в Twitter, что уходит со своего поста, обвинив кабинет в том, что он играет в рулетку с судьбой населения. Кроме него, в отставку ушли замминистра иностранных дел Алистер Бёрт и парламентский замминистра здравоохранения Стив Брайн, также проголосовавшие за наделение парламента большими полномочиями в вопросе "Брекзита".

После того как британская Палата общин дважды отклонила проект соглашения с Евросоюзом, Брюссель согласился отложить дату "Брекзита", первоначально намеченного на 29 марта.