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Использование угля в США стало дороже ветровой и солнечной энергии
08:32 26.03.2019 |
В США около трех четвертей энергии, произведенной с помощью сжигания угля, теперь обходится дороже, чем производство электроэнергии на солнечных и ветровых станциях. По мнению ученых, традиционный вид топлива в ближайшие годы вовсе исчезнет из обихода.
«Даже без больших политических изменений мы продолжаем наблюдать за тем, как уголь идет на пенсию, при этом довольно быстрыми темпами», - сказал аналитик Майк О'Бойл.
«Наш анализ показал, что мы даже быстрее сможем заменить уголь солнечной и ветровой энергией», - добавил он.
Авторы нового исследования использовали публичные финансовые представления и данные Агентства энергетической информации (EIA), чтобы вычислить стоимость электроэнергии, произведенной на угольных ТЭЦ, и сравнить ее с ценой энергии от экологически чистых станций. Они обнаружили, что 211 Гигаватт электричества, которые производятся на 74% угольных электростанций в США, предлагают продукцию по более высокой цене, чем возобновляемые источники.
Согласно прогнозам, к 2025 году вся угольная промышленность США не сможет конкурировать с дешевым экологически чистым электричеством.
«Мы увидели, что мы сейчас как раз на этапе «перехода от угля» во многих частях страны. Но, как оказалось, это явление более распространено, чем все думали. Есть большой потенциал в том, чтобы заменить солнечной и ветровой энергией уголь, и при этом сэкономить людям деньги», - сказал О'Бойл.
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