ПРО США сбила межконтинентальную ракету на испытаниях

Вооруженные силы США заявили об успешном испытании системы противоракетной обороны над Тихим океаном. Пентагон сообщил вечером в понедельник, 25 марта, что речь идет об отражении удара межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной с атолла на Маршалловых островах.

На перехват были выпущены две противоракеты наземного базирования с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. После того, как первая ракета поразила головную часть мишени, вторая уничтожила тот обломок, который ее бортовой компьютер счел наиболее опасным.

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency) назвало прошедшее испытание важной вехой, указав, что тест такого рода был проведен впервые.

По данным агентства, система ПРО сработала безукоризненно.

Против опасностей исходящих от КНДР, Ирана, Китая и России

Целью испытаний американское Минобороны назвало распространение ракетной техники для отражения опасностей, исходящих, в частности, от Северной Кореи, Ирана, Китая и России.

В последние годы ВВС США производило различные испытания ПРО, целый ряд которых потерпели неудачу.