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Пентагон предоставил 1 миллиард долларов на стену на границе с Мексикой
07:59 26.03.2019 |
Министерство обороны США выделило 1 миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. На эти средства, которые запрашивало министерство внутренней безопасности, должен быть возведен отрезок стены длиной 91 километр в районе Эль-Пасо в Техасе, заявил в понедельник, 25 марта, исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан.
Американский Конгресс отказался предоставить деньги на возведение пограничного сооружения, которого добивается президент США Дональд Трамп. Из-за этого глава Белого дома объявил в феврале о введении чрезвычайного положения, который позволяет ему получить из бюджета недостающие миллиардные суммы в обход Конгресса. Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП, однако Трамп наложил вето на решение Сената.
В конце 2018 года споры вокруг стены стали причиной шатдауна - частичной блокировки работы государственных учреждений США, которая продолжалась 35 дней, став самой длительной в истории страны.
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