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Информация об агентстве
Эрдоган заявил, что из Софийского собора в Стамбуле могут снова сделать мечеть
17:26 25.03.2019 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Софийский собор, который был построен во времена Византии и ныне является музеем, может снова стать мечетью.
Об этом сообщает Hurriyet daily news.
"Это не является ненормальным предложением. Это не что-то невозможное, это можно сделать легко. Мы могли бы даже назвать ее мечетью Ая-София вместо музея, и ее можно было бы посетить совершенно бесплатно", - сказал Эрдоган.
По его словам, статус музея с Софийского собора снять очень легко. При этом Эрдоган напомнил, что статус музея Ая-Софии был предоставлен Республиканской народной партией - старейшей в Турции, которая занимает левоцентристские позиции и сейчас находится в оппозиции.
Эрдоган также отметил, что другие исторические мечети в Стамбуле, такие как Голубая мечеть, открыты для всех посетителей и поклонников бесплатно.
Построенный в 6 веке Византийской империей, Софийский собор был центральным для Греческой Православной Церкви на протяжении 916 лет и был превращен в мечеть после османского завоевания Константинополя в 1453 году. Мечетью Ая-София была до 1935 года.
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