Эрдоган заявил, что из Софийского собора в Стамбуле могут снова сделать мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Софийский собор, который был построен во времена Византии и ныне является музеем, может снова стать мечетью.

Об этом сообщает Hurriyet daily news.

"Это не является ненормальным предложением. Это не что-то невозможное, это можно сделать легко. Мы могли бы даже назвать ее мечетью Ая-София вместо музея, и ее можно было бы посетить совершенно бесплатно", - сказал Эрдоган.

По его словам, статус музея с Софийского собора снять очень легко. При этом Эрдоган напомнил, что статус музея Ая-Софии был предоставлен Республиканской народной партией - старейшей в Турции, которая занимает левоцентристские позиции и сейчас находится в оппозиции.

Эрдоган также отметил, что другие исторические мечети в Стамбуле, такие как Голубая мечеть, открыты для всех посетителей и поклонников бесплатно.

Построенный в 6 веке Византийской империей, Софийский собор был центральным для Греческой Православной Церкви на протяжении 916 лет и был превращен в мечеть после османского завоевания Константинополя в 1453 году. Мечетью Ая-София была до 1935 года.