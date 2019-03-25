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Финансовый сектор Великобритании столкнулся с самыми мрачными перспективами с 2008 года
15:41 25.03.2019 |
Оптимизм по поводу перспектив бизнеса среди британских финансовых компаний упал самыми быстрыми темпами с момента финансового кризиса 2008 года на фоне опасений по поводу выхода Великобритании из Евросоюза, пишет Reuters.
Как показали результаты исследования, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI) и аудиторской компанией PwC, объемы бизнеса среди 84 ведущих финансовых фирм, участвовавших в опросе, также упали самыми быстрыми темпами с сентября 2012 года.
Перспективы банков, страховых компаний, управляющих фондами и других финансовых фирм ухудшаются на фоне попыток премьер-министра Великобритании Терезы Мэй провести соглашение о Brexit через парламент.
В сфере управления инвестициями наблюдается самое резкое снижение темпов роста, поскольку инвесторы проявляют осторожность на фоне рыночной волатильности. Между тем, страховые брокеры были единственными, кто отметил позитивную динамику.
Опрос показал, что занятость в сфере финансовых услуг снизилась максимальными темпами за четыре года, главным образом из-за сокращения рабочих мест в банковском секторе, поскольку кредиторы сокращают филиальные сети и переводят рабочие места за границу, чтобы уменьшить расходы.
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