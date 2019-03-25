FT: Китай отказывается выполнить требование США ослабить ограничения для технологических фирм

В преддверии новых торговых переговоров на высшем уровне, которые пройдут на этой неделе, Китай по-прежнему не намерен уступать требованиям США об ослаблении ограничений для технологических компаний, сообщила газета Financial Times в воскресенье, сославшись на трёх источников, имеющих информацию о ведущихся дискуссиях.

Белый дом объявил в субботу, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер (Robert Lighthizer) и министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) планируют отправиться в Пекин для проведения переговоров, стартующих 28 марта.

В публикации FT сообщается, что Пекин пока не предложил «значимых уступок» в ответ на требование США прекратить дискриминацию по отношению к иностранным поставщикам облачных вычислений, снизить ограничения на передачу данных за границу и ослабить требования для иностранных компаний по поводу локального хранения данных.