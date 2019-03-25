Доля биометана в объёме газового транспортного топлива в Швеции выросла до 90%

Доля биометана, продаваемого на газовых заправках Швеции, продолжает расти. Новые данные от Статистического Агентства Швеции за 1 половину 2018 года показывают, что доля возобновляемого газа составила чуть больше 90%. Кроме того, новые правила регистрации автотранспорта с июля дают основания полагать, что введённое правительством снижение транспортного налога для новых авто на биометане окажет позитивный эффект на продажи таких автомобилей.

Статистика за первое полугодие 2018 года, опубликованная 17 августа Статистическим Агентством Швеции, показывает, что доля возобновляемого природного газа в общем объёме продаж газозаправочных станций составила 90,8%, что почти на 4% больше по сравнению со всем 2017 годом и почти на 8% больше, чем в 2016 году.

Целью отрасли является достижение к 2030 году биометаном доли 100% по отношению к другим газообразным видам топлива (природный газ, биоэтанол, пропан - бутановая смесь). Новые цифры показывают, что мы - на правильном пути и нам, конечно, приятно, что в этой области Швеция является мировым лидером.

Но если мы хотим достичь поставленных нашей страной амбициозных климатических целей, рынок биогаза нужно продолжать расширять. "Правительство декларирует ключевую роль биогаза для этого развития", - заявила Maria Malmkvist, СЕО Биогазовой Ассоциации Швеции.

Освобождение от уплаты экологического налога до 2020 года

Европейская Комиссия одобрила запрос от официальных лиц Швеции на продление действия схемы освобождения от экологического налога до 2020 года для некоторых видов возобновляемого топлива, используемых для получения тепловой энергии.

Оба налога - энергетический и углеродный - являются налогами на ущерб для окружающей среды. Освобождение от них или снижение могут быть использованы в качестве помощи со стороны государства. Целью таких мер может быть только компенсация дополнительных затрат при производстве биотоплива по сравнению с производством замещаемых классических видов топлива. Такая поддержка до её введения требует одобрения со стороны Европейской Комиссии.

Принятое решение соответствует общей линии ЕС по защите окружающей среды и означает, что определённые виды топлива, включая биогаз, будут продолжать освобождаться от энергетического и углеродного налогов при использовании для производства тепловой энергии. Биогаз, задействованный в качестве транспортного топлива, задействован в другой схеме поддержки, продлённой до 2020 года.

В настоящее время рассматриваются и изучаются возможные меры стимулирования производства и использования биогаза в стране после окончания 2019 года.