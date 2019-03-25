Экономика Китая может потерять $5,5 трлн из-за проблем с конфиденциальностью данных

Если Китай не обратит особого внимания на проблему конфиденциальности данных и защиты интеллектуальной собственности, страна потеряет возможность роста в размере 37 трлн юаней ($5,5 трлн) в предстоящее десятилетие. Об этом стало известно из отчета некоммерческой организации Hinrich Foundation, проводившей исследования с опорой на исследования консалтинговой компании AlphaBeta.

В 2017 г. потоки цифровых данных Китая принесли 3,2 трлн юаней экономике внутри страны и 1,6 трлн юаней - за рубежом. К 2030 г. рост цифровой торговли, особенно в потребительском и розничном секторах бизнеса, пополнит экономику Китая на 37 трлн юаней, считают аналитики.

Это примерно одна пятая прогнозируемого ВВП Китая, отмечается в отчете.

"Эти показатели возможны благодаря свободным трансграничным потокам данных. В случае возникновения препятствий цифры снизятся", ̶ отметил Константин Матиес, менеджер AlphaBeta.

В отчете описываются "приоритеты действий" для Китая. Страна должна принять условия рамок защиты неприкосновенности частной жизни Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества и руководящие принципы для защиты личной информации, изложенные Международной организацией по стандартизации.

Также Китай сможет добиться роста за счет цифровой торговли, если четко определит то, какой именно контент является незаконным, сбалансирует правила, защищающие права интеллектуальной собственности. Некоторые китайские цифровые компании не смогут вести бизнес, если будет ограничен доступ к ряду онлайн-материалов, говорится в отчете.

Китай печально известен тем, что блокирует внутренний доступ к веб-сайтам, которые Пекин считает угрозой своему контролю: The New York Times, Facebook, Twitter и YouTube. Поисковик Google также не работает. Китайские интернет-цензоры исследуют социальные сети, чтобы заблокировать неприемлемый, по их мнению, контент. Блокировка может снизить производительность бизнеса и посеять страх среди компаний, которые опасаются, что их могут закрыть в одночасье. Что касается защиты интеллектуальной собственности, иностранные компании отмечают, что Пекин добился определенного прогресса. Особенно это относится к новым законам: недавно объявлен закон об иностранных инвестициях, который должен обеспечить Китаю мировое технологическое лидерство. Однако открытыми остаются вопросы о реализации закона.

В докладе высказываются довольно общие предложения, отметил профессор Университета международного бизнеса и экономики Чжоу Нянли. Он выступал на пресс-конференции в Пекине, организованной аналитическим Центром Китая и глобализации.

По словам Чжоу, проблема трансграничных потоков - это довольно сложный вопрос, требующий срочного решения. Это вопрос поиска баланса между Китаем и США.

Часто США, ведущие торговую войну с Китаем, жалуются на то, что иностранные компании вынуждены передавать ценные технологии, если хотят работать в азиатской стране. Пекин объявил эти переводы незаконными, приняв последний закон об иностранных инвестициях.

Благодаря китайскому населению, которое превышает 1 млрд человек, технологические компании страны быстро превратились в мировых гигантов. Два из трех крупнейших стартапов в мире - китайские (Bytedance и Didi) согласно данным CB Insights. Эти и другие компании получают массу данных, потому что потребители пользуются удобствами мобильной оплаты и быстрой доставки товаров, заказанных онлайн.

И массовое распространение подобной информации вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности данных. Пекин стремится ограничить чрезмерно подробный сбор данных частным сектором и усилить защиту интеллектуальной собственности. Но критики говорят, что этих усилий недостаточно. Как указывается в докладе Hinrich, при более быстрой реализации соответствующей политики потоки цифровых данных могут укрепить экономику Китая.

Китай стал второй по величине экономикой в мире за несколько десятилетий. Тем не менее пока неизвестно, насколько устойчив этот рост. В прошлом году уровень ВВП оставался самым медленным в стране с 1990 г. В этом году Пекин ожидает дальнейшего замедления темпов роста.

Экономический потенциал цифровой торговли - вот одна из главных международных проблем сегодня. В 2016 г. Глобальный институт McKinsey заявил в своем отчете, что цифровые потоки с начала века росли такими быстрыми темпами, что теперь они оказывают даже больше влияния на рост ВВП, чем торговля товарами.