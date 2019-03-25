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В Венесуэлу прибыли два российских самолета с грузами и военными
08:15 25.03.2019 |
Российские военные в субботу прибыли в Венесуэлу, подтвердил дипломатический источник агентства РИА Новости в Каракасе. Ранее в воскресенье агентства Рейтер и Франс пресс сообщили о том, что в аэропорту Каракаса были замечены два самолета с грузами и примерно 100 российскими военнослужащими.
О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов, один из которых был транспортником Ан-124, первым сообщил венесуэльский журналист Хавьер Майорка, который заметил их передвижение на одном из сайтов мониторинга воздушного трафика.
По данным сайта Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас в пятницу с российского аэродрома Чкаловский, сделав по пути посадку в Сирии, сообщает Рейтер.
Как сообщил Майорка, на борту транспортного самолета находились около ста российских военных, начальник Главного штаба Сухопутных сил России Василий Тонкошкуров и 35 тонн груза.
В соцсетях появляются фотографии самолета с российским флагом, стоящего, предположительно, в аэропорту Каракаса.
Агентство Франс пресс также сообщает, что его корреспондент видел российский самолет, который охраняли служащие венесуэльской национальной гвардии.
Российское министерство обороны и МИД не делали официальных заявлений относительно прибытия военных в Венесуэлу.
Агентство РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе сообщило, что военные прибыли, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество.
"Прибыли для участия в двусторонних консультациях. [...] У России (с Венесуэлой) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе, контракты по военно-техническому сотрудничеству", - цитирует свой источник РИА Новости.
В Венесуэле - тяжелый политический кризис. США и многие другие страны более не признают легитимность действующего президента Николаса Мадуро и поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо, в январе объявившего себя временным президентом.
В марте Николас Мадуро велел перевести отделение государственной нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Москва обещала лекарства и продукты, а также помощь в добыче нефти.
Экономика Венесуэлы переживает шестой подряд год экономического спада. С инфляцией свыше миллиона процентов Венесуэла в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х.
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