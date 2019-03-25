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Британский министр опроверг слухи о подготовке заговора против Мэй
07:55 25.03.2019 |
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опроверг слухи о том, что члены правительства готовят путч с целью смещения премьер-министра Терезы Мэй на фоне разногласий о "Брекзите".
"Нет, я не думаю, что это так. Смена премьер-министра не поможет. Рассуждать о смене игроков на доске в настоящее время - это, честно говоря, самолюбование. Британия должна найти путь упорядоченного выхода из ЕС вместо того, чтобы стараться сместить Терезу Мэй", - сказал Хаммонд в интервью телеканалу Sky в воскресенье, 24 марта.
Глава британского Минфина отрицал, что он пытается сделать временным премьером главу секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона, который фактически является заместителем Терезы Мэй. "Нет, это не так", - подчеркнул он.
Разговоры о возможных преемниках Терезы Мэй
Ранее еженедельник The Sunday Times сообщил, что Мэй теряет поддержку в собственных рядах, и 11 членов кабинета готовы отвернуться от нее. В сообщении отмечалось, что в преемники Терезе Мэй рассматриваются несколько кандидатов, в том числе Лидингтон, министр охраны окружающей среды Майкл Гоув и глава МИД Джереми Хант.
В интервью Sky Филип Хаммонд сказал, что он отдает себе отчет в том, что парламенту не удастся собрать большинство голосов в поддержку согласованного Мэй договора об условиях "Брекзита" и тогда, по его словам, парламенту "придется решать, за что он выступает, а не только против чего".
Возможность повторного референдума
На вопрос о возможных опциях для "Брекзита", Хаммонд выразил сомнение в том, что большинство депутатов проголосует за проведение повторного референдума, однако назвал такую опцию вполне разумной. "Ясно, что если Палата Общин отклонит заключенную Мэй сделку, то у него в ближайшие дни будет возможность попытаться собрать большинство в поддержку другого предложения, которое она выдвинет", - сказал Хаммонд.
В Лондоне 23 марта свыше одного миллиона человек вышли на демонстрацию против "Брекзита".
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