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«Брексит»: сотни тысяч британцев вышли в субботу на улицы Лондона в поддержку нового референдума
07:45 25.03.2019 |
В Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием вынести договор о разводе с ЕС на референдум. "У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается "брексита", - говорят организаторы.
К утру субботы петиция британцев к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала 4 миллиона подписей.
Участники марша прошли от Гайд-парка в сторону Парламентской площади. Организаторы оценивают число учвстников в миллион человек.
Аналогичное шествие кампания People's Vote устраивала в октябре. На организацию нынешней акции удалось собрать чуть больше 780 тысяч фунтов. "Подобные мероприятия не обходятся дешево: обеспечение безопасности, расходы на само проведение, реклама в социальных сетях и персонал", - говорят организаторы шествия.
"Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС"
В среду Мэй решила обратиться к нации, заверив, что она на стороне народа.
Мэй возложила ответственность за происходящее на парламент и заявила, что депутаты, наконец, должны принять решение. Многие оппоненты премьера отметили, что в этой речи она противопоставила народ и себя парламенту. Этот ход не оценили ни сторонники, ни противники выхода из ЕС.
Так, депутат-тори Сэм Джайма заметил: "Демократия оказывается в проигрыше, когда премьер сначала противопоставляет себя Палате общин, а затем обвиняет депутатов, которые просто делают свою работу".
Речь Мэй стала поводом для многочисленных шуток в соцсетях. В "Твиттере", например, писали: "Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Британия выходит из ЕС!".
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