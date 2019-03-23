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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Турция оказалась во власти предвыборной истерии

22:38 22.03.2019 |

Мир

 

Предвыборная кампания правительства Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами в местные органы власти войдет в историю как самая поляризованная, ядовитая и грязная за все время правления "Партии справедливости и развития" (AKP).

Никогда раньше накануне голосования, которое должно состоятся 31 марта, власти так откровенно не использовали религию и основанный на религии раскол. Кампания также отличается беспрецедентными угрозами в адрес оппозиционных лидеров и кандидатов, а также заявлениями о готовности не признать результаты выборов.

Представители правительства, пытаясь сохранить свою электоральную базу, делают все, чтобы лишить легитимности оппозицию, пугая избирателей демонизированным портретом политических противников. Основной причиной исключительно грязной кампании, по мнению наблюдателей, стали глубокий экономический кризис и связанный с ним резкий скачок стоимости жизни и высокий уровень безработицы, из-за чего AKP может потерять контроль над крупнейшими городами страны, пишет Al-Monitor.

Апогей использования религиозной темы против оппозиции со стороны правящей партии произошел сразу же после массового убийства в двух мечетях новозеландского города Крайстчёрч 15 марта. Выступая на митинге в городе Текирдаг на следующий день после кровавой бойни, Эрдоган попросил показать на установленном за ним гигантском экране видео атаки на мечеть, которую нападавший транслировал в Facebook в реальном времени.

Затем на экране появился Кемаль Киликдароглу, глава Республиканской народной партии (CHP), основной оппозиционной партии, старший партнер "Национального альянса", который является главным соперником AKP на выборах. Киликдароглу осудил резню в тот же день, когда она произошла.

"Против человечества совершено тяжкое террористическое преступление. Мы призываем западные страны выполнять свои обязательства", - заявил он на встрече с избирателями в городе Ялова 15 марта.

Однако аудитории Эрдогана в Текирдаге был показан вырванный из контекста фрагмент речи Киликдароглу: "Конечно, необходимо посмотреть и на мусульманский мир. Мы должны признать, что люди убивают друг друга из-за ислама. Терроризм зародился в мусульманском мире...". В этот момент вмешался Эрдоган.

"Посмотрите на этого наглеца! Терроризм зародился в мусульманском мире, говорит он! Посмотрите на него! Куда катится мир?! Человек, утверждающий, что мусульманский мир породил терроризм, занимается политикой в нашей стране. Кемаль, у вас нет ни полномочий, ни компетенции говорить, что мусульманский мир - источник терроризма, - прокричал Эрдоган. - Необходимо знать, каким большим грехом будет даже голосование за человека, который называет всемирное исламское сообщество источником терроризма. Ему придется ответить за эти слова 31 марта".

Таким образом, Эрдоган, используя массовое убийство в Новой Зеландии в качестве "религиозного оправдания", призвал избирателей не поддерживать "Национальный альянс" на предстоящих выборах.

Религиозная тема также активно используется членами AKP в предвыборной кампании на местном уровне. Так, 16 марта на митинге в провинции Шанлыурфа Мустафа Гоктас, претендент на пост мэра Эйюбие от правящей партии, заявил: "Голосуйте за AKP и Эрдогана 31 марта. Как только вы проголосуете за Эрдогана, у вас в кармане появится ключ к раю. Вы должны об этом помнить".

На другом предвыборном мероприятии в той же провинции 3 марта депутат AKP Мехмет Касим Гульпинар сказал своей аудитории, что в Судный день "Аллах не будет задавать много вопросов" поддержавшим AKP избирателям. Эрдоган также открыто угрожает лидерам оппозиции и прямо намекает, что не признает результаты выборов, если они его не устроят.

"Некоторые сейчас сидят в тюрьме. Вас может постигнуть та же участь", - сказал Эрдоган 9 марта в адрес Мерал Аксенер, главы "Партии добра", младшего партнера "Национального альянса".

Настоящую войну компромата проправительственные СМИ развязали против оппозиционного кандидата на пост мэра Анкары Мансура Яваса, который с большим отрывом лидирует в опросах общественного мнения. Так, появилась информация о том, что Явас якобы был под следствием из-за "поддельного долгового обязательства".

"Хотя Явас получил право участвовать в выборах, страна узнает о всех его преступлениях после выборов, и тогда не только он заплатит высокую цену, но и жители Анкары", - заявил Эрдоган, явно намекая, что в случае его победы он может быть снят со своей должности "за подлог и на его место правительство назначит другого человека.

Все эти примеры показывают, что, несмотря на неограниченный контроль над СМИ, государственными ресурсами и всеми ветвями власти, в первую очередь судебными органами, правительство Эрдогана охвачено паникой, так как всерьез опасается потерять контроль над крупнейшими городами Турции.
По материалам: Вести Экономика
 

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