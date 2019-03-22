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Дело Хашогги усиливает разногласия между Анкарой и Эр-Риядом
09:53 22.03.2019 |
Турция полна решимости продолжить давление на Саудовскую Аравию в связи с убийством журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, несмотря на слабую надежду на то, что виновные по этому делу будут наказаны.
Тем не менее непрекращающиеся призывы ООН, американских конгрессменов, Европейского парламента и международных правозащитных организаций к Эр-Рияду признаться в организации убийства воодушевляют Анкару. Более того, неослабевающее давление Турции, похоже, уже приносит какой-то результат.
14 марта Министерство юстиции Турции объявило, что Интерпол по просьбе Анкары выпустил "красные уведомления" (международные запросы на задержание) в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, которые подозреваются в причастности к убийству.
Министерство запросило "красные уведомления" для 18 человек 15 ноября, а 21 декабря - для двух дополнительно граждан. Генеральный консул Саудовской Аравии, который находился в здании в момент убийства, а затем бежал из страны, как утверждают местные СМИ, находится среди тех, кого разыскивает Турция.
"Красные уведомления" Интерпола не подразумевают, что в случае ареста подозреваемые останутся под стражей или будут автоматически депортированы в Турцию. Тем не менее запросы на задержание станут дополнительной головной болью для Эр-Рияда и затруднят поездки за границу тем, кого ищет Анкара.
Турция также продолжает настаивать на международном расследовании убийства Хашогги. Анкара приветствовала призыв 36 стран (среди которых 28 членов ЕС) провести расследование ООН в ходе заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 14 марта.
Однако президент Комиссии по правам человека Саудовской Аравии Бандар бен Мухаммед аль-Айбан, отклонив призыв, заявил совету, что попытка придать международное звучание делу Хашогги равносильно вмешательству в дела королевства.
"Мы приняли все необходимые меры для расследования этого отвратительного преступления", - сказал Айбан, добавив при этом, что судебные разбирательства против обвиняемых в настоящее время проходят в Саудовской Аравии.
Ранее государственный прокурор королевства объявил, что 11 подозреваемым грозит смертная казнь, а еще 21 человек находится под следствием.
Эр-Рияд не называет имена подозреваемых и не дает каких-либо подробностей по судебному разбирательству. Турецкие официальные лица по-прежнему скептически относятся к искренности саудитов в расследовании дела. Анкара также осудила отказ Айбана привлечь ООН к расследованию убийства Хашогги, отмечает Al-Monitor.
"Нам трудно понять, почему чиновник, работающий в области прав человека, выступает против попытки прояснить все детали вызвавшего глобальный резонанс убийства, - говорится в обнародованном 14 марта заявлении пресс-службы президента Реджепа Тайипа Эрдогана. - Мы настоятельно призываем Саудовскую Аравию рассказать миру, кто конкретно находится на скамье подсудимых и какие им предъявлены обвинения".
Прошлые комментарии Эрдогана указывают на то, что турецкий лидер не сомневается, что наследный принц Мухаммед бин Салман причастен к убийству журналиста. 23 февраля в телевизионном интервью он заявил, что все имена убийц установлены.
Однако интерес Эрдогана к этому делу продиктован скорее чувством солидарности с исламистами, чем заботой о правах человека. Известно, что Хашогги был связан с "Братьями-мусульманами", группой, которую поддерживает Эрдоган. Саудовская Аравия в свою очередь включила "братство" в список террористических организаций, и поддержка Анкарой этой группы - один из источников разногласий между двумя странами.
Бывший посол Огуз Челиккол считает, что оказываемое на Саудовскую Аравию давление не пропадет даром, несмотря на поддержку, которую королевство получает от Вашингтона и других столиц.
"Мы видим, что давление на Саудовскую Аравию привлекает международное внимание не только из-за дела Хашогги, но и из-за нарушений прав человека в Саудовской Аравии в целом", - говорит Челиккол.
Однако Эр-Рияд сознательно тянет время, надеясь, что заинтересованность Запада в сохранении хороших отношений с Саудовской Аравией в конечном итоге приведет к тому, что о деле Хашогги забудут.
Между тем, по мнению наблюдателей, убийство журналиста будет оставаться источником напряженности в турецко-саудовских отношениях, до тех пор пока Анкара не решит смягчить свою риторику или Эр-Рияд не признается в организации убийства.
Ни один из этих сценариев не реален в обозримом будущем, поэтому словесная война между Анкарой и Эр-Риядом будет только усиливаться, что негативно скажется на отношениях Турции с другими арабскими режимами.
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