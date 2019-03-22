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Украинцы могут до 30 дней путешествовать без виз по Таиланду с 14 апреля
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД.
Таиланд вводит безвизовый режим для граждан Украины, посещающих страну с туристической целью, сроком до 30 суток. При этом возможно продлить срок пребывания в Таиланде однократно в 30-дневный период после обращения к тайской миграционной службе.
Для поездки в Таиланд нужно иметь заграничный биометрический или небиометричний паспорт. В то же время для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
"Напоминаем путешествующим о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории. Также напоминаем, что граждане Украины при поездках за границу должны быть застрахованы", - сообщили в ведомстве.
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