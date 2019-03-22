Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге

Бюджет проекта сопоставим с половиной всех финансовых резервов Гонконга. Большая часть средств уйдет на воззведение исскуственных островов и строительство жилых комплексов в городе с самой дорогой недвижимостью в мире.

Насыпной архипелаг

На проект Lantau Tomorrow Vision выделят HK$624 млрд ($80 млрд) - на $16 млрд больше, чем ожидалось. Из них треть потратят на создание искусственного архипелага общей площадью 1000 гектаров, который со временем увеличат до 1700 га. Для сравнения - площадь искусственного острова Палм-Джумейра в Дубае составляет 560 га.

Поселение построят рядом с островом Лантау в устье Жемчужной реки. Неподалеку находится главный аэропорт Гонконга Чхеклапкок.

Располагаясь на высоте шести метров над уровнем моря, остров будет защищен от тайфунов, даже если под воздействием климатических изменений средняя температура вырастет, а уровень воды поднимется.

На территории архипелага возведут более 260 тыс. домов, из которых 70% составит муниципальное жилье. Застройка частично поможет справиться с хроническим жилищным кризисом.

Цены на жилье в Гонконге бьют мировые рекорды. Средняя цена квадратного метра превышает $13 тыс., при этом гонконгские квартиры самые маленькие в мире - в среднем 45 кв. м.

Как сообщает Bloomberg, завершить проект власти Гонконга планируют в течение 20-30 лет. Работы начнутся уже в 2025 году, а первых жителей заселят в 2032.

Деньги на строительство пойдут из государственного бюджета, но правительство надеется, что затраты постепенно окупятся за счет продажи площадей на искусственных островах.

Дорого и опасно

Группа активистов Save Lantau уже назвала проект самым дорогим, сложным и рискованным в истории региона. Противники застройки опасаются, что итоговый бюджет Lantau Tomorrow Vision увеличится вдвое, а создание островов нанесет вред окружающей среде.

Под угрозой могут оказаться обитающие в этой области амазонские дельфины, занесенные в Красную книгу, указывают они. Организация Greenpeace Hong Kong также не поддержала грандиозный план. Ее представители предлагают правительству заняться реновацией заброшенных промзон. Их общая площадь в Гонконге сравнима с проектом - 1200 гектаров.

Плавучий остров, рассчитанный на 300 домов, планировали построить во Французской Полинезии. С инициативой выступил Институт систединга и организация Blue Frontiers. Они собирались организовать первое поселение неподалеку от Таити уже к 2022 году. Однако позднее власти Французской Полинезии расторгли соглашение с организаторами проекта.