Белый дом отказался разглашать суть переговоров Трампа и Путина

Белый дом отверг запрос демократов в Конгрессе США предоставить законодателям документы, связанные с личными переговорами главы американского государства Дональда Трампа с президентом России Путиным. Об этом говорится в письме юрисконсульта Трампа Пэта Чиполлоне, направленном влиятельному демократу, главе спецкомитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу, председателю комитета по иностранным делам Элиоту Энгелю, а также руководителю комитета по надзору и правительственной реформе Элайдже Каммингсу, сообщает в четверг, 21 марта, на своем сайте издание Politico.

Позицию Белого дома вашингтонский юрист обосновал тем, что представители законодательной ветви власти не могут заставить президента США раскрыть содержание "дипломатических контактов с иностранными лидерами".

"Информация не должна быть использована в узкопартийных целях"

"Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не боясь, что информация об этих беседах будет раскрыта и использована в узкопартийных политических целях", - подчеркнул Чиполлоне, добавив, что в противном случае ни один из иностранных политиков не будет вести разговоры частного характера с главой американского государства и его старшими советниками.

Ранее главы профильных комитетов нижней палаты Конгресса США потребовали от американской администрации до 15 марта предоставить всю документацию, имеющую отношение к взаимодействию Трампа и Путина. Речь шла о неотредактированных копиях документов, посвященных личным встречам двух лидеров, подготовке к этим беседам и телефонным переговорам. На более позднем этапе законодатели не исключили, что в случае отказа Белого дома направят соответствующие ходатайства через суд.

Переговоры Трампа с Путиным на саммите G20

В январе газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц США сообщила, что Трамп как минимум один раз скрыл от высокопоставленных сотрудников своей администрации детали разговоров с российским коллегой. В частности, на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году Трамп забрал бумаги с пометками у своего переводчика и приказал не обсуждать случившееся с членами администрации. В результате даже в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина в течение последних двух лет, отмечало издание.

Если подобные сведения соответствуют действительности, это "вызывает глубокую обеспокоенность в сфере национальной безопасности, контрразведки и внешней политики", особенно "в свете активной кампании России по влиянию на американские выборы", указывали законодатели.

Демократы в Конгрессе США инициировали серию расследований в отношении правомочности действий Трампа, его администрации и членов его предвыборного штаба.