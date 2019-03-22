Власти Венесуэлы обвинили главу аппарата Гуайдо в терроризме

Роберто Марреро, глава аппарата временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо/

Ближайшему сподвижнику и главе аппарата временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо предъявлены обвинения в терроризме. Как подтвердил в четверг, 21 марта, глава МВД страны Нестор Ревероль, полиция задержала Роберто Марреро в ходе рейда в Каракасе.

По утверждению властей, он якобы вовлечен в заговор Колумбии и ряда стран Центральной Америки по свержению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Следствие полагает, что 49-летний Марреро возглавлял "террористическую ячейку". В ходе обыска у него, по версии прокуратуры, был найден "тайник с оружием и иностранной валютой". Телохранитель политика, 34-летний Луис Паэс, арестован по тем же обвинениям.

ЕС и США потребовали освободить Марреро

Европейский Союз и США уже потребовали незамедлительного освобождения Роберто Марреро. Так, американский госсекретарь Майкл Помпео пригрозил правительству Мадуро последствиями, венесуэльские если власти не снимут арест с руководителя аппарата Хуана Гуайдо.

Ранее депутат Национальной ассамблеи от партии "Народная воля" Серхио Вергара назвал задержание Марреро "похищением". В доме Вергара также был проведен обыск.

Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.