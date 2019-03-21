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Евросоюз готов отложить «брексит» до 22 мая. Но с одним условием
23:17 21.03.2019 |
За неделю до предполагаемого выхода Британии из Евросоюза судьба "брексита" и Соединенного Королевства остается в подвешенном состоянии. Лидеры ЕС в четверг согласились дать Британии отсрочку до 22 мая, но только при условии, что британский парламент на следующей неделе все-таки примет соглашение о выходе из ЕС. А это совершенно не гарантировано.
"Европейский совет обязуется дать отсрочку до 22 мая 2019 года при условии, что Соглашение о выходе будет одобрено британской Палатой общин на следующей неделе.
Учитывая, что Соединенное Королевство не собирается принимать участия в выборах Европейского парламента, отсрочка дальше этой даты невозможна", - говорится в проекте документа, одобренном лидерами 27 стран ЕС.
Окончательно документ будет принят в пятницу, когда завершится саммит ЕС, и до тех пор его содержание еще может измениться.
Британия должна была покинуть Евросоюз 29 марта. Однако в среду премьер-министр Британии Тереза Мэй официально запросила ЕС об отсрочке до 30 июня.
Отсрочка понадобилась, поскольку британский парламент дважды отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Брюсселем.
ЕС, однако, решил дать отсрочку только до 22 мая, поскольку 23 мая начинаются выборы в Европарламент, и участие в них выходящей из союза Британии создало бы юридическую коллизию.
При этом непонятно, будет ли выполнено условие отсрочки - принятие Палатой общин проекта соглашения о выходе.
Проект был дважды отвергнут Палатой общин с разгромным счетом голосов, и никаких осязаемых признаков того, что в третий раз он наберет большинство, пока нет.
В отсутствие же какого-либо иного решения по умолчанию остается в силе вариант, при котором Британия 29 марта выйдет из ЕС без договора, то есть без урегулированных отношений с союзом, в котором она состояла 46 лет.
"В случае отрицательного итога голосования в Британии мы двинемся в сторону выхода без соглашения. Мы все это знаем. В такие дни и моменты важно говорить об этом прямо", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в четверг перед началом саммита.
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