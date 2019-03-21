Арестован бывший президент Бразилии Мишел Темер. Он обвинен в коррупции

В Бразилии в рамках антикоррупционного расследования арестован бывший президент Мишел Темер.

Он исполнял обязанности главы государства с 2016 по 2018 год. Экс-президент является фигурантом по нескольким эпизодам.

Его арест считался лишь вопросом времени после того, как истекла его президентская неприкосновенность. Сам Темер настаивает на своей невиновности.

В ходе так называемой "Операции автомойка" на скамье подсудимых оказались многие политики и крупные бизнесмены.

Темера арестовали в его родном Сан-Паулу в четверг утром. Он будет доставлен самолетом в Рио-де-Жанейро.

По информации местных СМИ, полиция начала его розыск в среду. Также был арестован бывший министр энергетики и природных ресурсов Морейра Франко, входивший в правительство Темера.

Кто такой Мишел Темер?

Темер, представлявший Партию бразильского демократического движения, стал президентом страны в августе 2016 года после импичмента Дилмы Русеф. В этом процессе он играл основную роль.

В 2017 году прокуратура заявила, что Темер получил деньги от руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, замешанного в коррупционном скандале.

Однако бразильский парламент отказался передать обвинения в коррупции против президента в Верховный суд страны.

Темер стал президентом страны в августе 2016 года после импичмента Дилмы Русеф

Темер был крайне непопулярен, и в январе на смену ему пришел Жаир Болсонару, известный своими крайне правыми взглядами.

Что такое "Операция автомойка"?

Американское министерство юстиции назвало операцию, начавшуюся в марте 2014 года, крупнейшим в истории делом о взятках.

Все началось с небольшого расследования об отмывании денег в обменнике на заправочной станции.

В деле затем начали появляться новые эпизоды. В итоге руководство государственной нефтяной компании Petrobras было заподозрено в получении взяток от строительных компаний в обмен на получение контрактов по завышенным ценам.

В коррупционном деле фигурируют миллионы долларов, переданных в виде взяток. Седи обвиняемых - более 80 политиков и представителей крупного бизнеса.

В рамках этого дела по обвинению в коррупции к 12 годам тюрьмы был приговорен бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.