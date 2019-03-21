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Европейская народная партия приостановила членство партии премьера Венгрии
12:48 21.03.2019 |
Европейская народная партия решила в среду, 20 марта, временно приостановить членство партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана - это решение влечет за собой лишение партии всех членских прав.
О соответствующем решении, которое стало кульминацией напряжения в отношениях между Будапештом и Брюсселем, сообщил президент Европейской народной партии Жозеф Доль.
"Фидес" будет отстранен с немедленным вступлением решения в силу до дальнейшего уведомления после сегодняшнего голосования членов ЕНП (190 голосов за, 3 - против) ", - сообщил Доль в Twitter.
По его словам, отстранение "Фидес" будет означать для партии венгерского премьера запрет участвовать в любых партийных встречах, запрет на участие в голосованиях и запрет предлагать кандидатов на посты.
13 консервативных партий требовали исключить партию Орбана из-за кампании венгерского правительства против миграционной политики ЕС.
В рамках кампании венгерского правительства по всей стране разместили рекламные щиты, которые обвиняли президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса в заговоре с целью уничтожить европейскую цивилизацию путем увеличения количества мусульман.
ЕНП требовала от партии власти Венгрии немедленного и окончательного прекращения антиевропейских кампаний, восстановления поддержки правительством Венгрии Центральноевропейского университета, и извинения перед партиями-членами ЕНП.
Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" не вышла из состава Европейской народной партии, несмотря на решение приостановить ее членство.
Об этом говорится в сообщении на сайте международного представителя правительства Венгрии Золтана Ковача.
Орбан угрожал выйти из ЕНП в случае исключения, а вчера спикер его правительства заявил, что выход возможен в случае приостановления членства "Фидес".
"В ходе сегодняшних переговоров я держал в руке официальное письмо на имя Джозефа Доуля (президент ЕНП, - ред.) о выходе "Фидес", если текст решения окажется таким, который мы не можем принять. Но, в конце концов, перевесил здравый смысл и они нашли приемлемое решение", - сказал Орбан.
Теперь будет создан комитет, который будет рассматривать ситуацию вокруг "Фидес" и подаст отчет о своих выводах руководству ЕНП после майских выборов в Европарламент.
"И на основе этого документа мы можем принимать решения относительно будущего ЕНП и отношений между "Фидес" и ЕНП", - сказал Орбан.
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