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Citigroup решили продать несколько тонн золота, оставленного правительством Мадуро в залог
10:48 21.03.2019 |
Citigroup Inc планирует продать несколько тонн золота, предоставленного Центральным банком Венесуэлы в качестве залога по кредиту в размере $1,6 млрд после истечения срока их выкупа. Об э том сообщает Reuters.
Правительство Николаса Мадуро с 2014 года использовало золотые свопы - контракты, по условиям которых получало валютные займы от зарубежных банков под залог золотовалютных запасов Центробанка Венесуэлы.
По условиям соглашения 2015 года с Citibank, входящим в Citigroup, Венесуэла должна была погасить первую часть кредита в размере $1,1 млрд 11 марта, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией. Оставшуюся часть займа власти обязались погасить в следующем году.
Citibank планирует продать золото, хранящееся в качестве гарантии в Банке Англии, чтобы вернуть первый транш кредита. А остаток, примерно в $258 млн, намерен разместить на банковском счете в Нью-Йорке. Рыночная стоимость металла составляет около $1,358 млрд.
"Citibank сообщили, что в Венесуэле произошло форс-мажорное событие, поэтому льготный период был необходим, но они его не предоставили", - сказал один из источников из команды нынешнего президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Источник в венесуэльском правительстве также подтвердил, что Центральный банк страны не переводил деньги в Citibank в марте. Citigroup отказался от комментариев Reuters.
В феврале Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в выдаче хранящихся в банке золотых резервов страны на сумму $1,2 млрд. Такое решение было принято после переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и госсекретарем США Майком Помпео. В начале марта лидер венесуэльской оппозиции, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил Citibank не возвращать золото правительству Венесуэлы, сообщали источники Reuters.
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