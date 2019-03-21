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Константин Кушнер
После Ливии и Венесуэлы Алжир - очередной джокер ОПЕК?
08:37 21.03.2019 |
Антиправительственные протесты в Алжире, по идее, должны были стихнуть сразу после того, как президент Абдельазиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый срок. Но, как ни странно, они лишь усилились. Теперь некоторые эксперты прогнозируют, что страна может стать еще одной Ливией - очередным джокером в колоде ОПЕК.
На прошлой неделе комментатор Bloomberg Джулиан Ли сравнил ситуацию в Алжире и в соседней стране на востоке, где межфракционное насилие угрожает безопасности добычи нефти.
Сейчас нарушений в нефтяной промышленности Алжира нет, однако Ли допускает возможность будущих сбоев. Тем не менее крупным нефтяным компаниям придется отложить намеченные планы расширения в Алжире.
Согласно данным Wall Street Journal на фоне растущих протестов Exxon, BP и Equinor приостановили инвестиционные планы в североафриканской стране. Компания Exxon собиралась заключить сделку с алжирской компанией Sonatrach в ближайшие несколько месяцев. BP и норвежская Equinor давно работают в стране. Эти компании не хотят откладывать инвестиционные планы.
Объем добычи нефти Алжира составляет 1,1 млн баррелей в сутки, примерно такой же объем добычи у Ливии. Запасы нефти достигают 12 млрд баррелей. Тем не менее это крупный производитель природного газа, имеющий третьи по величине запасы сланцевого газа в мире - 20 трлн куб. футов, по данным правительства США. В 2017 г. объем добычи составил 94,78 млрд куб. м, из которых экспортировано 53,89 млрд куб. м. Экспорт нефти составляет половину объемов производства Алжира.
Страна остается важным игроком в сфере нефти и газа, и перебои с производством отразятся на обоих рынках, особенно на нефтяном. Пока что это мирные протесты, однако они уже коснулись энергетической отрасли. В воскресенье агентство Reuters сообщило, что работники крупнейшего в стране месторождения природного газа устроили акцию протеста в ответ на планы премьер-министра продлить правление президента Бутефлика, а не провести новые выборы. Премьер-министр Нуреддин Бедуи объявил, что сформирует новое правительство, однако протестующим этого недостаточно.
Они требуют новых выборов и обещанных реформ, которые так и не были осуществлены. Бутефлика отложил выборы, запланированные на апрель, до тех пор пока не будет принята новая конституция, что фактически продлевает срок его полномочий.
По сообщениям всех СМИ, освещающих ситуацию в Алжире, страна готова к радикальной смене правящей элиты, которая до сих пор состояла из ветеранов Войны за независимость, военных и чиновников из разведывательных органов. Однако на местной политической арене есть исламистские формирования. И они способны использовать мирные волнения в своих целях.
ОПЕК не нужен очередной джокер. Картелю необходимы более высокие цены, а не резкие скачки, вызванные паникой. Нефтяным рынкам не нужен очередной стабилизирующий производитель. Однако, если ситуация в Алжире обострится, ОПЕК и рынок именно его и получат, хотя пока вероятность такого исхода событий невелика.
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