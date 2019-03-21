Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 09:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
07:48 21.03.2019 |
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 19-20 марта сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков.
Федеральная резервная система приняла решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре.
"Комитет намерен замедлить сокращение своих активов на балансе, уменьшив объем ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги с нынешнего уровня в 30 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов, начиная с мая 2019 года... Комитет намерен завершить это сокращение в конце сентября 2019 года", - говорится в сообщении ФРС.
На предыдущем заседании в январе регулятор также не изменил уровень ставки. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых. В 2017 году регулятор повышал ставку три раза: в декабре - до 1,25-1,5%, в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.
До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными
|Кабмин продлил контракт с предправления «Нафтогаза» Коболевым на 1 год
|Климкин: «Минск» не мертв, он в коме из-за РФ
|СНБО поручил СБУ завершить проверку юрлиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и «112 Украина»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|После Ливии и Венесуэлы Алжир - очередной джокер ОПЕК?
|«Парламент уходит от решения». Тереза Мэй обвинила депутатов в саботаже «брексита»
|ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых
|ЕЦБ получит контроль над банковскими активами в 1,2 трлн евро в связи с выходом Великобритании из ЕС
|Дефолты по долгу китайских компаний достигли «беспрецедентного» уровня
|Лондон просит Брюссель отсрочить «Брекзит» до 30 июня
Это интересно
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира
|Google анонсировала контроллер и платформу для облачного гейминга Stadia
|«Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году
|Все модели Mercedes-AMG станут подключаемыми гибридами
|Стиральная машина Redmi 1A с загрузкой 8 кг обойдётся в $119
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году