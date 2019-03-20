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ЕЦБ получит контроль над банковскими активами в 1,2 трлн евро в связи с выходом Великобритании из ЕС
18:21 20.03.2019 |
В Европейском центральном банке сообщили о переходе под надзор ЕЦБ 24 банковских организаций в связи с выводом активов из Великобритании.
Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил член наблюдательного совета ЕЦБ Игнацио Анджелони. Чиновник отметил, что 7 крупных финансовых организаций при переходе в юрисдикцию ЕЦБ переведут активы в объеме около 1,2 трлн евро, не называя при этом цифры по еще 17 менее крупным компаниям.
Представитель Европейского центробанка при этом не отметил, идет ли речь только о британских банках или подразделениях иностранных банков, которые переводят свои активы из Великобритании в ЕС. По словам Анджелони, на более позднем этапе под надзор ЕЦБ также перейдет ряд крупных инвестиционных банков.
- Насколько банки подготовлены к выходу из Великобритании, и какие задачи стоят перед ЕЦБ в плане банковского надзора в этой связи?
- Мы проделали большой объем работы, как с крупными банками, так и с менее значительными институтами. Мы ожидаем, что на начальной стадии под надзор ЕЦБ перейдут 7 больших институтов, при этом мы уже осуществляем контроль над 3 из них. Также появятся еще около 17 новых менее значительных институтов. Все это потребует усиления наших ресурсов. 7 крупных институтов переведут активы в объеме около 1,2 трлн евро под надзор ЕЦБ. На более позднем этапе, когда будет одобрено соответствующее законодательство, под надзор ЕЦБ также перейдут ряд крупных инвестиционных банков, что также приведет к увеличению активов под нашим надзором. Мы не привыкли взаимодействию с институтами с подобным масштабом и моделью ведения бизнеса, которые ассоциированы с этими новыми глобальными игроками. От нас потребуется определенная активизация работы и адаптация к новым условиям.
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