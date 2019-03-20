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Дефолты по долгу китайских компаний достигли «беспрецедентного» уровня
17:34 20.03.2019 |
Замедление экономического роста и ужесточение условий кредитования привели к росту корпоративного долга в Китае до рекордно высокого уровня в прошлом году, сообщает CNBC.
По данным двух банков, в прошлом году резко выросли дефолты по китайским корпоративным облигациям, номинированным как в долларах США, так и в китайских юанях.
Дефолты по долгу в юанях достигли "беспрецедентных" 119,6 млрд юаней ($17,8 млрд) - это в четыре раза больше, чем в 2017 г., говорится в февральском докладе сингапурского банка DBS.
Оценки японского банка Nomura еще выше. По его данным, в прошлом году объем дефолтов по юаневым облигациям составил 159,6 млрд юаней ($23,8 млрд). Этот показатель примерно в четыре раза превышает его оценку 2017 г.
Корпоративные облигации, номинированные в долларах, следовали той же тенденции. По данным Nomura, сумма такого долга выросла до $7 млрд в 2018 г.
"В прошлом году Китай стал свидетелем беспрецедентной волны дефолтов по корпоративным облигациям", - говорится в докладе аналитиков DBS.
Компании сталкиваются с более жесткими денежно-кредитными условиями, которые усугубляются высокими затратами по займам, заявил банк. Реальные процентные ставки выросли до 4,35% в январе с -3,1% в начале 2017 г.
Федеральная резервная система США повышала процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев крупнейшей экономики мира. Но по мере роста ставок цены на облигации падают, а доходность долга в долларах США увеличивается. Когда в прошлом году юань неуклонно снижался по отношению к доллару, китайские компании, зарабатывающие в местной валюте, обнаружили, что погашать задолженность в долларах намного сложнее.
Аналитики также связывают рекордно высокий уровень дефолтов с кампанией Пекина по борьбе с теневым банкингом, которая привела к сокращению денежного потока для частных компаний и затруднила для них погашение долгов.
По словам экспертов, дефолты продолжатся в этом году, хотя и более управляемыми темпами. Но это не сулит ничего хорошего для и без того высокого уровня долга в Китае, который, по мнению аналитиков, должен увеличиться в этом году.
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