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Лондон просит Брюссель отсрочить «Брекзит» до 30 июня
16:15 20.03.2019 |
Лондон просит Брюссель отсрочить выход Великобритании из Евросоюза ("Брекзит") до 30 июня. На выступлении в британском парламенте в среду, 20 марта, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что направила соответствующее письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором сослалась на статью 50 Лиссабонского договора. Применение этой статьи не исключает возможности сценария No Deal (при котором "Брекзит" произойдет без соглашения с Брюсселем), добавила она.
Депутат Палаты общин британского парламента от консервативной партии Питер Боун в ответном выступлении на речь главы правительства назвал стремление Мэй перенести дату выхода Соединенного Королевства из ЕС "предательством британского народа".
Брюссель видит два варианта отсрочки
В свою очередь, в Еврокомиссии критически отнеслись к заявлению Мэй. По мнению Брюсселя, возможны лишь два варианта - "техническая отсрочка" до 23 мая (что позволит британцам не принимать участия в выборах депутатов Европарламента) или "длительная отсрочка" по меньшей мере до конца 2019 года. Перенос "Брекзита" на 30 июня грозит "серьезными юридическими и политическими рисками", цитирует агентство dpa внутренний документ Еврокомиссии.
Днем ранее глава делегации ЕС на переговорах о "Брекзите" Мишель Барнье заявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза не позволят Лондону существенно перенести дату выхода из ЕС без серьезных оснований. Любая отсрочка продлевает неуверенность граждан и предприятий и повышает их экономические затраты, а также политические издержки Европейского Союза, подчеркнул Барнье после встречи с министрами по делам Европы.
Британский парламент выступил за отсрочку
14 марта парламент Великобритании значительным большинством проголосовал за отсрочку "Брекзита". Депутаты до сих пор не смогли ратифицировать договор о порядке "Брекзита", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем. Согласно изначальным планам, Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта.
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