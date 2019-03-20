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Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
15:30 20.03.2019 |
Еврокомиссия в среду, 20 марта, объявила о наложении на интернет-гиганта Google третьего штрафа за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Google должен заплатить 1,49 миллиарда евро за нарушения в работе сервиса контекстной рекламы "AdSense for Search", в ходе которых незаконно ущемлялись интересы его конкурентов.
"Google более десяти лет злоупотреблял своим лидерством на рынке и лишал другие компании шанса на справедливую конкуренцию и инновации", - заявила комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. Практика, при которой Google налагал на пользователей AdSense контрактные ограничения по использованию своих конкурентов, началась в 2006 году и была отменена только в 2016 году после начала расследования Еврокомиссии.
Нынешний штраф - уже третий. Первый размером в 2,42 миллиарда евро был наложен в 2017 году за нарушения в службе Google shopping, которая была создана для поиска продукции в различных онлайн-магазинах и сопоставления их стоимости.
В 2018 году на Google был наложен рекордный штраф размером в 4,3 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке при производстве мобильной операционной системы Android: в частности, Google вынуждал производителей смартфонов устанавливать пакет из 11 программ, разработанных концерном.
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