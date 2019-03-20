Прокуратура Франции вновь предъявила обвинения Сулейману Керимову

Обвинение предъявлено за "соучастие в уклонении от уплаты налогов", отмечают СМИ Франции. Речь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу. В предыдущих обвинениях также фигурировала недвижимость, однако обвинения сняли в июне 2018 г., сообщает "Интерфакс".

Керимов явился по вызову судебных следователей, ознакомился с обвинением, обязался выплатить залог в 20 млн евро, после чего покинул дворец правосудия.

Новое уголовное дело касается покупки вилл на мысе Антиб, включая покупку виллы Hier, которую Керимов, предположительно, приобрел за 127 млн евро, притом по документам стоимость виллы составила 35 млн евро.

Новое обвинение Керимову предъявлено в связи с запросом Минфина Франции.

Керимов отвергает все обвинения, как и номинальный владелец четырех указанных в материалах следствия вилл швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер, которого также оставили на свободе под залог.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 г. и обвинили в незадекларированных сделках по покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро. Суд Франции согласился оставить Керимова на свободе под залог в размере 5 млн евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Прокуратура Ниццы подала апелляцию на предыдущее решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако увеличил размер залога до 40 млн евро.

Керимову запрещено самовольно покидать Лазурный берег, однако он приезжал в Россию с разрешения суда.

В июне 2018 г. французские правоохранительные органы сняли все обвинения в отношении Керимова в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции, однако теперь дело возобновлено.