Топ-10 самых счастливых стран мира

Эксперты из Управления национальной статистики (Великобритания) составили список самых счастливых стран. Рейтинг формировали на основании опросов граждан.

В опросах учитывались различные аспекты повседневной жизни, например психическое здоровье, физическое состояние, финансовое благополучие, доверие к правительству, а также субъективные переживания: спокойствие, хорошее настроение, чувство одиночества и другие.

Ниже мы расскажем о 10 самых счастливых странах мира.

1. Дания

Дания - самая южная из скандинавских стран, расположенная к юго-западу от Швеции и к югу от Норвегии, с юга граничащая с Германией по суше. Дания - индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития.

Дания обладает одной из самых устойчивых экономических систем в Европе, она характеризуется сбалансированным госбюджетом, стабильной валютой, низкими процентными ставками и низким уровнем инфляции.

2. Норвегия

Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе.

Гидроэнергетика покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти. Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений.

3. Исландия

Исландия - островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Экономика Исландии построена по скандинавской модели и является одной из самых развитых в современном мире.

Характеризуется низким уровнем безработицы, равномерным распределением доходов и достаточно высокими темпами экономического роста.

4. Финляндия

Финляндия - одна из экономически развитых стран Европейского союза, входящих в еврозону.

Долгое время преимуществами Финляндии остаются политическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая инфраструктура и надежность телекоммуникаций, а также высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и университетами.

Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат.

5. Швейцария

Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире. В мировом сравнении средний уровень дохода населения является значительно выше среднего.

Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделало Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций.

6. США

Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

7. Чили

Чили - государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.

Чили - крупнейший в мире экспортер меди, которую добывает и выплавляет национальное предприятие CODELCO. Среди других отраслей промышленности - металлургическая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная.

В XX веке количество иммигрантов в Чили составило более 600 тыс. человек, в основном испанцев, итальянцев, немцев, хорватов и арабов. На сегодняшний день в Чили проживает более 800 тыс. человек, рожденных за границей.

8. Великобритания

Экономика Великобритании - 10-я экономика мира по объему ВВП по ППС на 2018 г.

Лидирующее положение в ней занимает ее финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений.

Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг - банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования.

9. Чехия

Экономически активное население составляет 51,5% от общей численности. Специфическая особенность Чехии среди других стран - высокий уровень занятости женщин, которые составляют около 48% от всего экономически активного населения.

Больше всего женщин работает в отраслях сферы обслуживания - здравоохранении, образовании, торговле и общественном питании. Неграмотность в Чехии практически отсутствует.

10. Мексика

Мексика - индустриально-аграрная страна, одна из наиболее экономически развитых в Америке.

Производится добыча нефти, природного газа (одно из ведущих мест в Америке), железной руды, серы, руд сурьмы, ртути и графита.

В Мексике широко развиты производство и торговля наркотиками. Страна является главным транзитным узлом отправки наркотиков в США.