Финансовые новости
- |
- 20.03.19
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топ-10 самых счастливых стран мира
08:44 20.03.2019 |
Эксперты из Управления национальной статистики (Великобритания) составили список самых счастливых стран. Рейтинг формировали на основании опросов граждан.
В опросах учитывались различные аспекты повседневной жизни, например психическое здоровье, физическое состояние, финансовое благополучие, доверие к правительству, а также субъективные переживания: спокойствие, хорошее настроение, чувство одиночества и другие.
Ниже мы расскажем о 10 самых счастливых странах мира.
1. Дания
Дания - самая южная из скандинавских стран, расположенная к юго-западу от Швеции и к югу от Норвегии, с юга граничащая с Германией по суше. Дания - индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития.
Дания обладает одной из самых устойчивых экономических систем в Европе, она характеризуется сбалансированным госбюджетом, стабильной валютой, низкими процентными ставками и низким уровнем инфляции.
2. Норвегия
Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе.
Гидроэнергетика покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти. Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений.
3. Исландия
Исландия - островное государство, расположенное на западе Северной Европы в северной части Атлантического океана. Экономика Исландии построена по скандинавской модели и является одной из самых развитых в современном мире.
Характеризуется низким уровнем безработицы, равномерным распределением доходов и достаточно высокими темпами экономического роста.
4. Финляндия
Финляндия - одна из экономически развитых стран Европейского союза, входящих в еврозону.
Долгое время преимуществами Финляндии остаются политическая стабильность, открытость экономики, высокоразвитая инфраструктура и надежность телекоммуникаций, а также высокий уровень взаимодействия между предприятиями, научно-техническими центрами и университетами.
Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности Финляндии важны такие факторы, как быстрота в освоении новых технологий, высокий образовательный уровень населения, благоприятный для бизнеса деловой климат.
5. Швейцария
Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире. В мировом сравнении средний уровень дохода населения является значительно выше среднего.
Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделало Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций.
6. США
Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС). Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.
Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.
7. Чили
Чили - государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.
Чили - крупнейший в мире экспортер меди, которую добывает и выплавляет национальное предприятие CODELCO. Среди других отраслей промышленности - металлургическая, деревообрабатывающая, пищевая, текстильная.
В XX веке количество иммигрантов в Чили составило более 600 тыс. человек, в основном испанцев, итальянцев, немцев, хорватов и арабов. На сегодняшний день в Чили проживает более 800 тыс. человек, рожденных за границей.
8. Великобритания
Экономика Великобритании - 10-я экономика мира по объему ВВП по ППС на 2018 г.
Лидирующее положение в ней занимает ее финансовая составляющая (27,7% ВВП), определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений.
Британия осуществляет 10% мирового экспорта услуг - банковских, страховых, брокерских, консультативных, а также в области компьютерного программирования.
9. Чехия
Экономически активное население составляет 51,5% от общей численности. Специфическая особенность Чехии среди других стран - высокий уровень занятости женщин, которые составляют около 48% от всего экономически активного населения.
Больше всего женщин работает в отраслях сферы обслуживания - здравоохранении, образовании, торговле и общественном питании. Неграмотность в Чехии практически отсутствует.
10. Мексика
Мексика - индустриально-аграрная страна, одна из наиболее экономически развитых в Америке.
Производится добыча нефти, природного газа (одно из ведущих мест в Америке), железной руды, серы, руд сурьмы, ртути и графита.
В Мексике широко развиты производство и торговля наркотиками. Страна является главным транзитным узлом отправки наркотиков в США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
|Андрей Коболев: Надеюсь, что у нового оператора ГТС будет контракт с «Газпромом»
|Спрос на валюту 19 марта не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж
|Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прокуратура Франции вновь предъявила обвинения Сулейману Керимову
|Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
|Мало времени для любви. Почему Путин и Лукашенко повздорили из-за Крыма
|Топ-10 самых счастливых стран мира
|Рынок СПГ оказался в зависимости у Китая
|ФБР следило за перепиской адвоката Трампа с 2017 года
Это интересно
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
|IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют
|Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
|Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры