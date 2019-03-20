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РФ и США не нашли общего языка на переговорах по ситуации в Венесуэле
08:05 20.03.2019 |
Россия и США по-прежнему не находят точки соприкосновения по вопросу урегулирования кризиса в Венесуэле. Об этом заявили представители обеих стран во вторник, 19 марта, после переговоров в Риме, на которых встретились Эллиотт Абрамс, спецпосланник администрации Трампа по Венесуэле, и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Мы не пришли к согласию, но переговоры были позитивными в том смысле, что каждая из сторон проявила лучшее понимание взглядов другой стороны", - сказал Абрамс журналистам. Он также назвал "вполне правдоподобной" новую встречу, но дату не назвал.
По словам Абрамса, на которого ссылается агентство Reuters, камнем преткновения стал вопрос о том, "кто является президентом Венесуэлы". Москва отметил он, считает единственным легитимным главой Венесуэлы Николаса Мадуро, США и большая группа стран мира признают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.
В свою очередь, в разговоре с российскими СМИ, Рябков подчеркнул необходимость диалога с США, но предостерег Вашингтон от военной интервенции в Венесуэле. По словам дипломата, президент США Дональд Трамп заявил, что "в отношении Венесуэлы есть все возможные варианты", что Россия интерпретирует как отказ от исключения военной силы. Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом избрал путь оказания "политического, финансового и дипломатического давления" на правящий режим в Венесуэле.
Ранее Абрамс встретился с чиновниками из правительства Италии, одной из четырех стран ЕС, которые не поддержали Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Кроме того, Абрамс посетил Ватикан. Он отметил, что католическая церковь пользуется уважением и авторитетом в Венесуэле, но сказал, что неясно, какую роль может сыграть Ватикан в политическом кризисе в южноамериканской стране. Ранее сообщалось, что папа римский Франциск написал письмо главе Венесуэлы Николасу Мадуро, в котором указал, что Ватикан еще не готов вмешиваться ради посредничества.
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