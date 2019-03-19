Исторический самострел: зачем Польша пошла на реабилитацию военного преступника

Владислав Сердюк / Европейская правда

Историческая политика уже стала "визитной карточкой" для отношений Варшавы с соседями.

И если речь заходит об отношениях с Украиной, то тут всё достаточно просто и ясно. Польша выстраивает последовательную, антагонистическую модель, в которой наши власти не хотят признать "очевидных преступлений против человечества, совершенных ОУН-УПА" на территории Волыни. На такой модели польским политикам всех лагерей удается строить отношения с нашим государством последние 28 лет.

Но в ситуации с другим восточным соседом Польши - Беларусью - всё выглядит несколько иначе.

11 марта польский Институт национальной памяти подверг сомнению свои же собственные исследования и оправдал военного преступника Ромуальда Райса "Бурого". Тем самым Польша создала повод для конфликта с Беларусью и прецедент для украинского Института нацпамяти.

Кто такой Ромуальд Райс?

Ромуальд Райс, псевдо "Бурый", в 1946 году был начальником "3-й Вильнюсской бригады", которая совершила убийство 79 человек белорусской национальности на территории сегодняшнего Подляшского воеводства. В 1949 году за свои действия Ромуальд Райс был публично приговорен к смертной казни, но на этом его история не закончилась.

В 1995 году Суд Варшавского военного округа посмертно реабилитировал Райса, аргументируя это тем, что "Бурый" "боролся за независимость Польши", а как известно, "состояние высшей необходимости вынуждает принимать не всегда этически однозначные решения". Под такой формулировкой польский суд имел в виду в том числе уничтожение (пацификацию) белорусских сёл.

Ромуальд Райс

Спустя 10 лет Институт национальной памяти Польши официально заявил, что действия 3-й Вильнюсской бригады, то есть пацификацию белорусских сел, нельзя отождествлять и оправдывать борьбой за независимость польского государства, поскольку это унижает достоинство данного дела. В этом же официальном заявлении ИНП признал действия отряда "Бурого" поддерживающими коммунистический режим в Польше.

Соответственно, найти оправдания действиям Ромуальда Райса не удалось.

Более того, они были классифицированы как "относящиеся к преступлению геноцида, которые относятся к категории преступлений против человечества".

Таким образом, на тот момент правительство Польши закрыло "спорный" вопрос с Беларусью на уровне правительств, но на общественном уровне ситуация выглядела иначе.

Герой для ультраправых

"Радикально-национальный лагерь" (РНЛ) (в оригинале ONR) - это польская экстремистская организация правого толка, ежегодно чтящая память Ромуальда Райса "Бурого". Свои марши представители РНЛ проводят по всей Польше, в том числе в польском городе Хайнувка - населенном пункте, где некогда бригада "Бурого" совершила преступление против человечества.

Ромуальд Райс - спорная персона, и для польских радикальных националистов он не преступник, а герой - один из так называемых "отверженных солдат". Ежегодные акции членов "РНЛ" с требованием окончательно "отбелить" репутацию Райса вызывают не только дискуссию по поводу исторической политики в Польше, но также сопротивление официального Минска подобного рода событиям, предложениям и идеям.

При этом следует добавить, что нынешнее консервативное правительство Польши в лице партии "Право и справедливость" совместно с РНЛ прошли маршем на Дне Независимости в Варшаве.

Как это связано между собой? В ПиС, вероятно, воспринимают представителей РНЛ как свой электорат, и даже более того - видят в них отличную "реактивную" силу для уличных акций поддержки. Именно поэтому власти продолжают разрешать РНЛ проводить публичные акции в разных городах Польши.

Марш польских ультраправых в Хайнувке в честь "Бурого"

Так произошло и сейчас, когда польский Институт национальной памяти принял своё решение, "обеляющее" репутацию "Бурого", а это однозначно будет позитивно воспринято членами РНЛ, что в итоге может стать поводом проголосовать за ПиС.

В связи с этим остаются открытыми вопросы: сделанное заявление представляет взгляды всего ИНП или только его правой части? А также почему правительство Польши до сих пор не отреагировало на недипломатичные, неюридические, а публицистические (провокативные) термины, использованные в заявлении ИНП Польши?

Вердикт - невиновен?

Итак, ИНП Польши поддаёт сомнению собственные ранее проведенные исследования и публично заявляет, что Ромуальд "Бурый" "невиновен", потому что если бы это действительно были убийства на религиозно-национальной почве, то "Райс имел возможность пустить с дымом значительно больше белорусских сёл".

А поскольку он этого не сделал, "православие и белорусская национальность" не являлись поводом, ввиду которого люди погибли от рук 3-й бригады. Единственная вина "Бурого" заключается в том, что он не предотвратил ситуацию, в результате которой погибли "те, кто не должны были погибнуть ни при каких условиях" (то есть женщины и дети).

Такая аргументация определенно не понравилась властям Беларуси, а потому польский посол в Минске был немедленно вызван в МИД с целью объяснить случившееся.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что польские историки собрали уже достаточное количество данных, подтверждающих преступления "Бурого", а нынешнее заявление и оправдания для Райса основаны на "теоретических рассуждениях".

Аргументация, которую приводят в пример авторы данного заявления ПИНП, также используется и в Украине. За что, кстати, польские власти не стесняются критиковать украинских историков и называть приведенные аргументы "нелепыми".

Парадокс данной ситуации, приводя в недоумение, одновременно заставляет задуматься, поскольку польское правительство в последние несколько лет принуждает своих соседей к проведению "расчёта" по историческим событиям: выявлению и "названию по именам" военных преступников.

При этом, когда речь заходит о собственных "черных пятнах", польский Институт национальной памяти старается "отбелить" их, уверяя, что всё произошедшее, пускай и было трагическим моментом, но являлось результатом военных действий, а не военных преступлений.

Украинские власти благодаря произошедшему получают достаточно важный юридический прецедент.

Во-первых, исследования польского Института национальной памяти теперь можно спокойно подвергать сомнению, ведь в их правдоподобности временами не уверено даже само руководство института.

Во-вторых, ОУН-УПА, вокруг которых между Польшей и Украиной длится "бесконечный" исторический спор, могут быть оправданы похожим образом - повторяя логику ИНП Польши, "состояние высшей необходимости вынуждает принимать не всегда этически однозначные решения".

Впрочем, следует признать, что заявление ИНП Польши не отменяет вынесенного ранее прокуратурой приговора и оценки действий Ромуальда Райса. Более того, "Бурый" всё так же остается виновным в произошедшем, поскольку не предусмотрел ситуации и жертв, к которым привели отданные им приказы.

В любом случае действия польского ИНП вряд ли могут быть примером для Украины. Скорее антипримером - желание "закрыть глаза" на неприятные страницы национальной истории приводят все к новым и новым проблемам для страны. Играя на руку лишь ультраправым.

Автор: Владислав Сердюк, политолог, эксперт Фонда гражданской дипломатии