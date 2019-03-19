Brexit: Совет ЕС утвердил меры на случай выхода Британии без соглашения

Совет ЕС принял серию законодательных актов в рамках подготовки к непредвиденным обстоятельствам в случае выхода Великобритании без соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Принятые меры должны снизить ущерб от "жесткого" Brexit в определенных сферах. Меры носят временный характер, ограничены по объему и принимаются ЕС в одностороннем порядке. В некоторых сферах они зависят от ответных действий Великобритании.

"Принятые сегодня законодательные акты содержат в себе положения, предназначенные для защиты прав на социальное обеспечение граждан государств-членов ЕС в Великобритании и британских граждан в 27 странах ЕС, воспользовались правом свободного передвижения к выходу Великобритании из ЕС", - отметили в Раде.

ЕС также хочет, чтобы молодые люди, которые принимают участие в образовательной программе Erasmus+, могли завершить свое обучение и продолжать получать соответствующее финансирование или гранты в случае отсутствия соглашения.

Новые положения в сфере рыболовства позволят рыбакам и операторам ЕС получать компенсацию в рамках Европейского фонда морского и рыбного хозяйства (EMFF) за временную остановку их деятельности в случае внезапного закрытия вод Великобритании для рыболовных судов ЕС.

Другое постановление направлено на то, чтобы ЕС мог предоставить британским судам доступ к водам ЕС до конца 2019 года при условии соответствующих действий со стороны Великобритании.

Кроме того, ЕС предусмотрел временные меры для обеспечения основных авиационных транспортных связей и основных автомобильных грузовых и автомобильных пассажирских перевозок в случае "жесткого" Brexit. Эти мероприятия требуют взаимности со стороны Великобритании.

Совет также принял поправку в регламент экспорта некоторых товаров двойного назначения, включив Великобританию в список третьих стран с низким уровнем риска, охватываемых общим разрешениями ЕС на экспорт.

Принятые сегодня законодательные акты вступят в силу через день после публикации и начнут применяться, когда наступит день после выхода Британии из ЕС без соглашения, если такой сценарий произойдет.