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Правительство Франции запретит протесты «желтых жилетов» в центре Парижа
09:45 19.03.2019 |
Французские власти будут запрещать акции "желтых жилетов" на Елисейских полях в Париже и в других районах после того, как на прошлых выходных там произошли беспорядки и акты вандализма.
Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, сообщает Associated Press.
Запрет будет применяться на неопределенный период в районах, которые "больше всего пострадали" в Париже, Бордо и Тулузе за время протестов, которые продолжаются с ноября прошлого года.
Филипп объявил о мерах после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и высокопоставленными силовиками, которые пытались избежать повторения субботнего насилия в Париже, где были сожжены и разграблены элитные магазины.
Филипп также объявил об изменении стратегии безопасности, чтобы полицейские силы имели больше инициативы на местах, чтобы принимать меры против нарушителей и разгонять толпы.
Он сказал, что полиция будет использовать новые инструменты, включая беспилотники и видеонаблюдение, чтобы помочь предотвратить насилие и отправить нарушителей порядка в суд.
"Когда протест запрещен, а его цель - разграбить, все те, кто участвует в этом, и, по сути, защищает мародеров, поощряет их или хвалит в Интернете, являются соучастниками и должны столкнуться с последствиями", - сказал он.
Филипп пообещал, что "ничего не изменится" для других мирных, разрешенных протестов.
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