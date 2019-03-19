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Представители Гуайдо захватили дипмиссии Венесуэлы в США
08:51 19.03.2019 |
Представители временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в понедельник, 18 марта, захватили здания военного представительства своей страны в столице США Вашингтоне и консульства в Нью-Йорке. "Это часть нашей кампании по защите активов республики", - заявил посол Гуайдо в США Карлос Веккьо, которого цитирует агентство dpa.
В свою очередь глава венесуэльского МИД Хорхе Ареаса призвал правительство США прекратить с его точки зрения "незаконную оккупацию" диппредставительств". "Если правительство США продолжит не выполнять свои международные обязательства, правительство Венесуэлы оставляет за собой право на аналогичные шаги на территории Венесуэлы", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее глава Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США. Это случилось после того, как Белый дом поддержал временного президента страны Хуана Гуайдо. После этого обе страны отозвали свои дипломатические миссии. Венесуэльский военный атташе в Вашингтоне был одним из первых, кто поддержал теневое правительство Гуайдо.
В Коста-Рике правительство Мадуро подало в Генеральную прокуратуру жалобу на посла Марию Фариа, представительницу Гуайдо, в связи с незаконным захватом здания посольства, сообщают местные СМИ. Фариа приняла руководство дипмиссией в костариканской столицей Сан-Хосе в конце февраля. После вмешательства правительства Коста-Рики Фариа вернула ключи от здания посольства.
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