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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В ЕС запустили систему оповещения о дезинформации

08:33 19.03.2019 |

Мир

 

Европейский Союз сделал очередной шаг для защиты от возможного внешнего вмешательства в ход выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года. В понедельник, 18 марта, начала работу система быстрого оповещения о дезинформации. Первое заседание ее участников состоялась в тот же день в Брюсселе. Как написал в Twitter по итогам заседания еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, "нам критически важно работать вместе, чтоб противостоять тем, кто пытается манипулировать нашими выборами".

Что представляет собой система быстрого оповещения?

Сама система оповещения о дезинформации - это цифровая платформа для обмена информацией о фейках и для координации реакции на них. Участниками этой системы являются представители как органов ЕС, так и государств-участников организации, назначенные правительствами каждой из 28 стран ЕС. Это сотрудники различных министерств и ведомств. Как говорит один из чиновников Евросоюза, ранее никто не знал, к кому обращаться в той или иной стране по вопросам дезинформации. Теперь же этот вопрос решен. При этом называть имена источник DW отказался.

По замыслу Еврокомиссии, система будет выполнять три основные функции:

- обмен информацией в случаях, когда время является ключевым фактором. Когда кто-либо из участников системы обнаруживает кампанию по дезинформации, система позволит всем остальным быстро узнать об этом.

- обмен информацией, где время не играет роли. Речь идет об аналитике и отчетах, раскрывающих тенденции и способы распространения дезинформации.

- формирование координированной реакции на кампании по распространению фейков и обмен опытом, какие меры по противодействию дезинформации являются наиболее эффективными.

Как показывает практика, есть большие различия в вопросах противодействия дезинформации между странами ЕС. В некоторых из них уже существуют хорошо развитые структуры и инструменты для борьбы с фейками. С помощью новой системы оповещения в Еврокомиссии хотят поспособствовать общему подходу к проблеме дезинформации. Однако что именно государства-члены ЕС будут делать с информацией, полученной из системы, - это уже их дело.

Дезинформация не является незаконной

В системе будет только открытая информация. Обмен секретными данными происходит по другим каналам, в частности, в рамках работы внешнеполитической службы ЕС, занимающейся гибридными угрозами. Пока в Брюсселе планируют ограничить участие в новой системе только странами ЕС. Но при этом работа проходит в сотрудничестве со странами G7, с НАТО и с другими партнерами.

В Еврокомиссии проводят четкое различие между дезинформацией, экстремистским контентом и высказываниями, разжигающими ненависть . Если последние два типа контента запрещены законодательством, то распространение фейков - нет. "Врать в интернете - это незаконным не является", - подчеркивает источник DW в ЕС. Другими словами, власти не могут законодательно запретить дезинформацию. Вместо этого в ЕС говорят о разоблачении фейков: из какого источника они происходят, как их создают и используют. В Брюсселе такой подход считают эффективным.

Борьба с фейками - часть широкого плана действий

Создание системы оповещения о дезинформации было одним из главных элементов плана действий по борьбе с дезинформацией, представленного Еврокомиссией в декабре прошлого года. Если эта система направлена на обмен информацией, то обнаружением дезинформации на уровне ЕС занимаются рабочие группы по стратегическим коммуникациям (StratCom). Первую и крупнейшую группу "Восток" создали еще в 2015 году для мониторинга фейков, распространяемых Россией. Декабрьский план предусматривает увеличение как бюджета, так и персонала StratCom. Следует отметить, что эти группы мониторят дезинформацию только из-за границ ЕС.

Создание новой системы дополняют и другие меры Евросоюза, например, инвестиции в образование. В частности, с 18 по 22 марта Еврокомиссия проводит неделю медиа-грамотности. С помощью мероприятия она хочет лучше научить граждан самостоятельно различать дезинформацию в цифровую эпоху.

Кроме того, в ЕС поддерживают неправительственные организации, занимающиеся, в частности, факт-чекингом. Так, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова регулярно проводит встречи с гражданским обществом и онлайн-платформами, такими как Facebook или Google, где обсуждает вопросы дезинформации и разжигания ненависти.

Все внимание - на выборы в Европарламент

В Еврокомиссии следят не за всей дезинформацией. Основной фокус - кампании, являющиеся умышленными, скоординированными и имеющими четкую цель. В первую очередь, речь идет о попытках игроков за пределами ЕС вмешаться в демократические процессы и институты внутри объединения. Потому ближайшая цель - защитить выборы в Европарламент 23-26 мая от возможного вмешательства.

Определенную трудность создает тот факт, что организация выборов, в том числе и в Европарламент, - это компетенция государств ЕС. Расхождения между избирательным законодательством разных стран довольно велики. Так, в марте Еврокомиссия сообщила, что только в половине стран-членов ЕС есть правила прозрачности для политической рекламы. Более того, только в нескольких государствах эти правила предусматривают особенности цифровой среды. Кроме того, не во всех странах законодательство запрещает иностранное финансирование политических партий и кампаний. Источник DW в ЕС надеется, что в будущем расхождений в законодательстве разных стран будет меньше, однако до нынешних выборов в Европарламент этого уже точно не случится.
По материалам: Deutsche Welle
 

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